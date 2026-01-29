El Parlament insta al Govern a presentar un proyecto de ley de caza antes de junio de este año

Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a presentar un proyecto de ley de caza, elaborado con la participación directa de las entidades representativas de cazadores y de los expertos en sanidad animal y gestión del medio, antes de junio de este año.

Este punto de una moción del PP ha salido adelante en el pleno con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Vox, Comuns y CUP.

También ha prosperado el punto que reclama a la Generalitat reconocer la caza y el control cinegético como herramientas de política pública de primer orden así como la petición de que se publiquen censos oficiales anuales de todas las especies cinegéticas, salvajes y de fauna protegida.

Además, llaman a dignificar y apoyar la caza en Catalunya, acabando con su "criminalización", y se aboga por aprobar un plan de simplificación administrativa de los trámites relativos a la caza.

Otro de los puntos que ha salido adelante pide dar cumplimiento, en los próximos dos meses, a todos los acuerdos y compromisos adoptados en el marco del consejo extraordinario de caza celebrado en enero.