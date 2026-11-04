El Parlament insta a "seguir avanzando" en la investigación y el diagnóstico de la hemofilia

Archivo - Pleno en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha manifestado su voluntad de "seguir avanzando en la investigación, la innovación, el diagnóstico, los tratamientos y la evaluación de la atención, en colaboración con las entidades", de la hemofilia.

Se trata de una declaración institucional promovida por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP y leída este miércoles en el pleno con motivo del 50 aniversario de la Associació Catalana de l'Hemofília, que la Cámara ha tildado de "referente imprescindible".

"Convivir con hemofilia implica mucho más que controlar los episodios hemorrágicos. Requiere prevención, seguimiento especializado y coordinación asistencial, y condiciona decisiones cotidianas en el ámbito familiar, educativo, laboral y social", ha sostenido el Parlament.

Por eso, ha pedido una atención "integral, continuada y centrada en la persona, con acceso equitativo al diagnóstico, a la rehabilitación y al apoyo psicológico y social".

La hemofilia es una enfermedad minoritaria, crónica y de origen genético que altera el proceso de coagulación de la sangre por la deficiencia de un factor de coagulación y, según la gravedad, las personas afectadas pueden sufrir hemorragias espontáneas o sangrados prolongados ante traumatismos, lesiones o intervenciones.