El Parlament pide blindar el aborto en el Estatut y rechaza los "intentos de criminalización"

El president de la Generalitat, Salvador Illa (c), durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

El pleno apoya la delegación integral de competencias en materia de inmigración

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado este jueves al Govern a blindar el derecho al aborto en el Estatut d'Autonomia y ha rechazado "los intentos de criminalización y persecución" por parte de la derecha y la extrema derecha, así como la atribución de falsos síndromes post-aborto inexistentes y faltos de evidencia científica, textualmente.

Son dos propuestas de resolución de los Comuns que el pleno ha avalado este jueves en la última jornada del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, con los votos a favor del PSC-Units, ERC, Comuns y CUP; los votos en contra de PP y Vox, y la abstención de Junts y AC, aunque Junts ha aclarado posteriormente que querían votar a favor y se ha tratado de un error.

Los textos aprobados exigen un nuevo epígrafe en el Estatut que especifique que la sanidad pública reconozca y garantice a todas las mujeres el derecho al aborto de forma libre y gratuita, y critican el "ataque sistemático a los derechos sexuales y reproductivos para imponer una moralidad machista".

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN Y RODALIES

Por otra parte, la Cámara ha aprobado una propuesta de Junts que manifiesta el apoyo a la delegación integral de competencias en materia de inmigración y condena "la actitud anticatalana de los partidos que no dieron apoyo a la iniciativa en el Congreso", con los votos a favor de Junts, ERC y CUP; el 'no' de PP y Vox, y la abstención de PSC, Comuns y AC.

También en el ámbito de competencias, el pleno ha avalado una propuesta de ERC que señala el objetivo "imprescindible" de completar el traspaso de todas las líneas de Rodalies y conseguir la plena gobernanza del sistema ferroviario, cuestión a la que se han opuesto PP y Vox y se han abstenido el PSC y Junts.

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a otra propuesta de los republicanos que pide apostar por un nuevo modelo de gobernanza del sistema aeroportuario catalán en que la Generalitat sea "un actor determinante".

CATALÁN Y PINTURAS DE SIJENA

Respecto al catalán, el pleno, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto de PP y Vox, que han votado en contra, ha aprobado una propuesta de Junts que manifiesta que "es de justicia" que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea y pide a los 27 estados miembros que voten favorablemente a la propuesta del Gobierno central.

Asimismo, el Parlament ha aprobado, a propuesta de ERC, exigir el catalán a los jueces como requisito para trabajar en Catalunya, con solo el 'no' de PP y Vox.

Finalmente, respecto a las pinturas de Sijena, el pleno ha avalado --excepto populares y Vox-- una propuesta de los socialistas que pide continuar dando apoyo técnico y jurídico al MNAC para la conservación y la preservación de las pinturas murales.

En este sentido, también se ha aprobado una propuesta de Junts que insta al Govern a garantizar que se vele por los criterios técnicos y científicos respecto a estas obras reclamadas por el gobierno de Aragón al MNAC.