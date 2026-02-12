El Parlament pide cesar a Puente y Paneque por Rodalies con el voto de Junts, ERC, PP, Vox y CUP

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves reclamar el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la gestión de la crisis de Rodalies.

Así se desprende de las votaciones de varias mociones debatidas este jueves por la tarde en la Cámara, y que ha contado con el voto favorable de la mayoría de los partidos de la oposición (Junts, ERC, PP, Vox y CUP), y el voto contrario de PSC-Units.

Por su parte, Comuns y Aliança Catalana se han abstenido al pedir la dimisión de Paneque, aunque han votado a favor de que dimita Puente, y sí que han exigido que "la responsable de la conselleria [de Territorio, Sílvia Paneque] asuma la responsabilidad política" de la crisis y cambios en la estructura y personal del Departamento.

El punto de la moción de Junts que ha salido adelante reprueba concretamente a Paneque por segunda vez esta legislatura por "su mala gestión en la crisis de Rodalies, la falta de información a los usuarios y la falta de planes alternativos de transporte eficientes", e insta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a cesarla.

En el caso de Puente, se le reprueba por la "desinversión y los incumplimientos de las partidas presupuestadas" en Rodalies que --textualmente-- comportan la degradación del servicio y un colapso de movilidad, y pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su cese.

FALTA DE INVERSIÓN

Más allá de las peticiones de dimisión, la mayoría de la Cámara ha constatado que el estado actual de la red se debe a la "falta de inversiones crónica" del Gobierno en Rodalies y a la falta de mantenimiento por parte de Adif y la dejadez de funciones, textualmente, de Renfe en la prestación del servicio.

Por ello, se reclama una auditoría urgente sobre el estado de la red, un "calendario claro y verificable" de mantenimiento, inversión y mejora, asegurar la financiación necesaria del plan de Rodalies 2026-2030, y analizar los efectos del cambio climático sobre la red.

DENUNCIAR A RENFE Y ADIF

En paralelo, se ha aprobado la propuesta de ERC de "acelerar" el traspaso de Rodalies, en marcha entre Renfe y la Generalitat, con calendarios inferiores a 5 años y presupuesto necesario para el traspaso del resto de líneas, más allá de la R1, que ha empezado a traspasarse este año.

También ha prosperado la petición de negociar con Adif el traspaso de la titularidad de todas sus instalaciones ferroviarias en Catalunya, y la Cámara ha dado luz verde a denunciar a Renfe y Adif por delitos de responsabilidad civil y penal criminal.

Sin embargo, se han rechazado las propuestas de Junts de exigir un traspaso "inmediato de Rodalies al 100% a la Generalitat" y frenar el traspaso actual y la de la CUP, en un sentido similar; así como el que exigía romper el contrato con Renfe y adjudicar a FGC la operación del servicio.

COMPENSAR A USUARIOS Y GENERALITAT

También se pide al Govern que ordene a Renfe establecer mecanismos automáticos de compensación a usuarios por incidencias, y que la Generalitat tome medidas para que ni empresas ni trabajadores asuman los costes de la crisis ferroviaria.

En paralelo, se ha aprobado reclamar al Gobierno, a Renfe y a Adif el paguen "todos los sobrecostes" que la Generalitat haya asumido durante la crisis: servicios alternativos y refuerzo de buses interurbanos, la gratuidad de Rodalies, el levantamiento de peajes en la C-32 y las contrataciones de emergencia.

SÍLVIA PANEQUE

En su turno de intervención en una interpelación de Comuns durante el pleno, Paneque ha defendido acelerar el traspaso de Rodalies y acompañar a Renfe y Adif para gestionar desde la proximidad "para, efectivamente, asumir no solo ese liderazgo, sino también la responsabilidad de lo que pueda pasar y no estar pendiente de diferentes organismos".

La consellera ha asegurado que esta crisis ofrece oportunidades, como trabajar desde el consenso en "un acuerdo de país, en términos de transporte público y ferroviario específicamente", que incorpore a los agentes económicos, sociales, plataformas especializadas en el mundo local para diseñar este transporte ferroviario".

Además, ha recordado que "el CTC de Adif y el CGO de Renfe están ubicados físicamente en espacios diferentes", lo que ha generado dificultades a la hora de dar información, según ella, y ha añadido que trabajarán para mejorar esta coordinación.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha vuelto a pedir que la Generalitat rescinda el contrato de prestación de servicios en Renfe; ha defendido que "no hay absolutamente ninguna excusa posible" para pasar el servicio a FGC, y ha criticado el traspaso de Rodalies pactado entre PSC y ERC, porque considera que no tiene autoestima y es de sumisión, textualmente.

La portavoz de ERC, Ester Capella, ha reprochado al Govern no "plantarse cuando tocaba ante Renfe y Adif" y haber sido incapaz de liderar la crisis ferroviaria, y ha acusado a Puente y a Sánchez de estar desaparecidos y no pisar Catalunya a raíz de las incidencias ferroviarias.

CRISIS FERROVIARIA

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Fernández, ha pedido la dimisión de Paneque porque no la ve "capacitada" para resolver los problemas en Rodalies y ha insistido en que el PP hace autocrítica respecto a los déficits de ejecución en Catalunya, pero que la responsabilidad de la crisis ferroviaria actual es, textualmente, única y exclusivamente de Paneque, del ministro Óscar Puente y de los presidentes Pedro Sánchez y Salvador Illa.

El diputado de Vox Andrés Bello ha culpado de la desinversión en Rodalies al bipartidismo de PP y PSOE, y también a ERC y Junts por cómplices, en sus palabras, y ha reclamado las dimisiones de Puente por incompetente y de Paneque por haber ejercido mal "las no muchas competencias que tiene"; también ha pedido a Sánchez e Illa convocar elecciones.

ESCALAR LA CONFRONTACIÓN

Desde los Comuns, el diputado Lluís Mijoler ha responsabilizado al PP de la falta de inversión en Rodalies, y ha acusado a Junts de querer "instrumentalizar el sufrimiento y la incertidumbre de la gente" y jugar a escalar la confrontación, tras lo que ha añadido que no tienen un modelo de movilidad, sino un eslogan de marketing, en sus palabras.

La CUP ha argumentado, en palabras de su portavoz Dani Cornellà, que no piden la dimisión de la consellera por la desinversión (achacándola a los gobiernos de PP y PSOE), sino por la mala gestión en esta crisis y por no interlocutar con plataformas de usuarios y grupos parlamentarios; y ha considerado un error que la conselleria tenga tantas responsabilidades porque entonces se dan respuestas "totalmente erróneas, ineficaces y de mala gestión".

AC PIDE ELECCIONES

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha argumentado que no votan a favor de la dimisión de Paneque porque la situación actual es fruto de desinversión de años: "Le ha estallado el artefacto ferroviario en los dedos como podría habernos estallado a cualquiera", y aunque ha dicho que es populista y execrable exigir esta dimisión, ha reclamado que el Govern se disuelva y convoque elecciones.

Finalmente, el portavoz adjunto de PSC-Units, Jordi Riba, ha asegurado que la situación "exige acción, exigencia y soluciones, pero también exige verdad", y ha señalado que el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutó solo entre el 10 y el 13% de los 4.000 millones del plan de Rodalies, frente a lo cual ha destacado el plan de Rodalies 2025 del Ejecutivo de Sánchez y las obras y la ejecución que hay en marcha, en sus palabras.