El Parlament pide establecer permisos retribuidos por pérdida gestacional en el primer trimestre

Archivo - Debate de Política General en el Parlament, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado pedir al Govern a que inste al Gobierno a modificar la legislación laboral para establecer permisos retribuidos en casos de pérdida gestacional en el primer mes de gestación para ambos progenitores.

Es un punto de una moción de Junts que ha contado con el apoyo de todos los grupos, y que pide también, en otros puntos, que se reconozca un permiso de maternidad de 10 semanas en caso de pérdida gestacional en el segundo trimestre, y de 16 si es en el tercero.

Además, se ha aprobado reclamar al Govern que presente, en seis meses, una ley de acompañamiento al duelo perinatal que regule todo el proceso con protocolos hospitalarios, el tratamiento funerario, las inscripciones en el registro civil, acompañamiento psicológico especializado, permisos y reparación, en los casos que sea necesario.