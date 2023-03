El Parlament pide al Govern impulsar un decreto de medidas extraordinarias para afrontar la sequía

También reclama garantizar la financiación a entes municipales para hacer inversiones



El Parlament ha aprobado pedir al Govern el impulso lo antes posible de un decreto de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía, que modificaría el que aprobado este miércoles, con el objetivo de validarlo en el pleno previsto para el 18, 19 y 20 de abril.

Este punto de la moción, que ha presentado el diputado de Junts Quim Calatayud, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo Vox y CUP, que se han abstenido.

Todo ello llega al pleno después de que el miércoles se avalara el decreto ley del Govern para afrontar la situación de excepcionalidad por sequía en Catalunya con la abstención de PSC-Units, Junts, comuns y CUP, el 'sí' de ERC y el 'no' de Vox, PP y Cs.

El decreto quedó convalidado al obtener más votos a favor que en contra, pero el pleno aprobó tramitarlo en la Cámara catalana como proyecto de ley para poder introducir cambios en el texto, con el voto en contra de ERC.

El punto que se ha prosperado de la moción de Junts reclama que el nuevo decreto de medidas extraordinarias cuente con el consenso mayoritario y las aportaciones de los grupos y los principales entes implicados y afectados, especialmente las entidades más representativas del ámbito local, para lograr un decreto "con un amplio consenso político y social".

Calatayud ha pedido dejar atrás "apriorismos ideológicos" ante la gravedad de la situación actual, y más teniendo en cuenta que no hay perspectivas de solución a corto plazo, ha avisado.

Desde el PSC, el diputado Joaquim Paladella considera que el decreto del Govern no aporta todas las soluciones que se pueden sobre la mesa para afrontar el escenario actual, y ha lamentado que ahora tengan que "correr para hacer lo que no se ha hecho estos años" ante un problema que es coyuntural, ha dicho.

"No podemos hacer que llueva, pero tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar los instrumentos para aligerar los efectos de la sequía, y esto no pasa por utilizar la falta de agua con una mirada electoralista", ha sostenido la diputada de ERC Anna Torrentà, que ha pedido no condicionar ya de entrada y previamente el resultado de la cumbre del agua del 31 de marzo.

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha avisado de que "las prisas son malas consejeras" en este ámbito, y tras defender que Catalunya necesita una mesa del agua, ha asegurado que se debe trabajar conjuntamente para conocer los límites y las políticas que se deben llevar a cabo, y ello considera que equivale a planificar, pensar y decrecer.

Para el diputado de los comuns Lucas Ferro, el texto de la moción quedará desactualizado ante la cumbre del agua de finales de mes, de la que espera que salga un acuerdo "que sea honesto a la hora de afrontar el presente y futuro".

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

El diputado de Vox Antonio Ramon López ha negado que la sequía sea culpa del cambio climático y sí "de la irresponsabilidad de todos los que han formado parte de los gobiernos en algún momento y sólo pensaron en su república de pandereta", y ha defendido la necesidad de tener un plan hidrológico nacional para poder llevar agua hasta el último rincón de España.

La diputada de Cs Marina Bravo ha reprochado también que, en su opinión, se dejara de invertir durante los últimos años en infraestructura que podían mejorar la disponibilidad hídrica: "Como no tienen una rentabilidad electoral alta, se quedaron paralizadas. Han pasado 15 años sin que nadie haya apostado por prepararnos para un momento como el actual", ha lamentado.

"Se constata la inacción de los gobiernos de la Generalitat, de Junts y CiU entonces, y de ERC después, en materia de lucha contra la sequía", ha insistido el diputado del PP Daniel Serrano.

OTROS PUNTOS

El resto de puntos de la moción también han salido adelante, y lo ha hecho con unanimidad el que pide garantizar y asegurar la financiación para ayudas específicas para los entes municipales con el objetivo "de que puedan llevar a cabo las inversiones necesarias para mejorar el rendimiento de sus redes de suministro de agua en baja".

La Cámara también ha instado al Govern a incrementar la desalinización a partir de la licitación del concurso del proyecto de obra de ampliación de la desalinizadora de la Tordera (Barcelona), y avanzar en la tramitación del proyecto de reacción de otra en Cubelles (Barcelona).

En el ámbito de la ATL, se pide mejorar las potabilizadoras licitando las obras para mejorar la del Ter en Cardedeu (Barcelona), ejecutando el plan de inversiones y acelerando la apuesta por el uso de agua regenerada, activando terciarios que ya están construidos.