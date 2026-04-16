El Parlament pide al Govern que reclame el traspaso de la gestión de políticas pasivas de empleo

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Govern este jueves que negocie con el Gobierno el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de ocupación, con el objetivo de integrarlas a las políticas activas de empleo en Catalunya.

Se trata de un punto de una moción de Junts que se ha aprobado en el pleno con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto de PP y Vox, que han votado en contra.

Sin embargo, el pleno ha rechazado, con los votos en contra de PSC-Units, PP, Vox y Comuns, negociar con el Gobierno también el traspaso de las competencias en materia de Seguridad Social para que Catalunya gestione las pensiones.

Otro punto de la misma iniciativa de Junts que ha prosperado en el pleno pide al Govern establecer un complemento autonómico para las pensiones de viudedad y para las pensiones del régimen especial de trabajadores autónomos con importes inferiores al umbral de referencia.

También se ha pedido al Govern impulsar la plena compatibilidad entre la percepción de pensiones contributivas y el ejercicio de una actividad profesional, eliminando restricciones y penalizaciones, "con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo".

En pleno ha vuelto a expresar su rechazo a la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF y la actualización de los mínimos para "reducir la carga fiscal de las rentas más bajas".