El Parlament pide al Govern que use el catalán siempre "en todos los ámbitos" y situaciones

Votaciones durante el Pleno del Parlament, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha pedido al Govern que use "siempre la lengua catalana en todos los ámbitos y situaciones", y que tanto el presidente, Salvador Illa, como el resto de miembros del Ejecutivo lo usen en sus intervenciones institucionales, ruedas de prensa y actos públicos.

Se trata de dos puntos de dos mociones de Junts y la CUP debatidas este jueves en el Parlament, que han salido adelante con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, los Comuns, la CUP y AC, y el voto contrario de PP y Vox.

Sin embargo, se han rechazado los puntos de ambas mociones referentes al Pacte Nacional per la Llengua, que pedían constar que ha "fracasado" como herramienta para incrementar el uso social del catalán.

SENTENCIA DEL 25%

Han salido adelante otros puntos de la moción de la CUP, como el que pide que, antes del próximo diciembre, el Govern tenga una estrategia "política, jurídica y legislativa" para defender el catalán como lengua vehicular en la escuela.

Todo ello, para dar respuesta a las sentencias que imponen el 25% de castellano en las aulas, y el eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) en este sentido; y ha contado con el apoyo de Junts, ERC, Comuns, CUP y AC; el PSC se ha abstenido, y PP y Vox han votado en contra.

Este mismo punto reclama que el Departamento de Educación y FP asuma la "responsabilidad institucional" de proporcionar cobertura y defensa jurídica a las direcciones de los centros y a los docentes que apliquen la Ley de Educación de Catalunya para que no afronten individualmente las posibles consecuencias.

En paralelo, se ha aprobado la petición de que la Oficina de Protecció de Drets Lingüístics amplíe sus funciones para que pueda actuar de oficio ante posibles vulneraciones de derechos lingüísticos, y que intervenga en casos como incidencias en el servicio de interpretación en los juicios o ante quejas y denuncias relacionadas con el Departamento de Salud.

AULAS DE ACOGIDA

De la moción de Junts, también ha salido adelante el punto que insta al Govern a respetar y hacer respetar la legislación lingüística vigente en la actividad de todos los departamentos de la Generalitat, y otro que pide reforzar la inmersión lingüística.

Este punto urge, en el marco del debate sobre el modelo educativo y su reforma, a aplicar el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario, a ampliar las aulas de acogida y potenciar las aulas de acogida aceleradas "para dar respuesta a todo el alumnado de incorporación reciente --a partir de la Educación Primaria-- que necesite apoyo lingüístico, con independencia de su nacionalidad".