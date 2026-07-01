El Parlament pospone el monográfico de educación de Junts a octubre, con el inicio del nuevo curso

Decenas de docentes durante una manifestación, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Oller - Europa Press

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de Parlament ha acordado este miércoles posponer el pleno monográfico sobre educación, que había pedido Junts y que estaba previsto celebrar a finales de julio, a octubre, cuando empieza el nuevo periodo de sesiones.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias, con lo que el monográfico de educación tendrá lugar después del Debate de Política General del 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, que dará inicio al nuevo curso político de la Cámara catalana.

Fuentes de Junts han explicado a Europa Press que diferentes grupos les habían pedido posponer el monográfico al siguiente periodo de sesiones, y que se avinieron a ello "con voluntad de consenso".

Y es que, añaden, no tenían "inconveniente" alguno en que tuviera lugar a finales de julio o al inicio del nuevo curso parlamentario.

El monográfico se celebrará así cuando ya haya empezado el nuevo curso escolar, en el que se prevé que los docentes sigan adelante con sus protestas y en el que no se descarta que haya nuevos paros.