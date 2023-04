El Parlament rechaza anular "de manera inmediata" el proyecto del Hard Rock

Los comuns y la CUP se quedan solos defendiendo parar este "macroproyecto"



El pleno del Parlament ha rechazado anular "de manera inmediata" el proyecto del Hard Rock, como proponían los comuns en un punto de una moción que solo ha tenido el apoyo de la CUP.

La iniciativa, que ha sido rechazada por PSC-Units, ERC, Junts, Vox, Cs y PP, instaba al Govern a no aprobar la modificación del Plan Director Urbanístico (MPDU) del proyecto y constataba "el riesgo que supone para las adicciones al juego y para la salud mental de la población del territorio la puesta en marcha de un macrocasino con 1.200 máquinas tragaperras y 300 mesas de juego".

Los comuns también pedían "no hacer efectiva la compra por valor de 120 millones de euros de los terrenos donde se tiene que ubicar el Hard Rock a través del Institut Català del Sòl o cualquier otro ente del sector público catalán".

"Colocar el casino más grande de Europa tiene un impacto evidente sobre las adicciones al juego. No se puede hablar de impulsar políticas de salud públicas que prevengan adicciones al juego y promover este proyecto", ha asegurado David Cid (comuns), que considera que no tiene sentido construir una infraestructura capaz de consumir el mismo agua que una ciudad como Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en un año, según él.

Desde la CUP, Laia Estrada ha defendido que han presentado enmiendas al texto de los comuns "para concretar lo que se debe hacer con este macroproyecto", y ha destacado la necesidad de no aprobar la MPDU, eliminar la modificación que permite construir hasta seis casinos, según ella, y no hacer efectiva la compra de los terrenos de La Caixa para el Hard Rock por el valor de 120 millones de euros.

La diputada de ERC Raquel Sans ha asegurado que el proyecto nació con un consenso en el territorio y ha sostenido que es responsabilidad del partido dar continuidad a un proyecto que, según ella, tiene un amplio consenso territorial aunque no sea su modelo, en sus palabras: "No somos los del sí a todo ni los del no a todo".

Rubén Viñuales (PSC-Units) ha criticado que los comuns, a su juicio, banalizan el futuro del Camp de Tarragona y les ha acusado de manipular la información: "Quieren prescindir de un proyecto en que solo un 4% será un casino porque no les gusta desde Barcelona".

"Sobre este proyecto, no he escuchado por su parte ni por la de otros partidos una propuesta seria, estudiada y razonada que sea un argumento alternativo a la propuesta", ha criticado el diputado de Junts Joaquim Calatayud.

La diputada de Vox Isabel Lázaro ha asegurado que "el proyecto Hard Rock no tiene nada que ver con la salud mental" y ha cargado contra los comuns y la CUP por las medidas presentadas en la moción.

Desde Cs, Marina Bravo ha argumentado que los comuns y la CUP quieren obstaculizar "al avance de Tarragona" con medidas como la anulación de forma inmediata del Plan Director Urbanístico del proyecto.

Alejandro Fernández (PP) ha fijado su posición contraria a la propuesta de los comuns y ha defendido que desde su partido "dicen que sí al Hard Rock desde hace mucho tiempo y de manera contundente".