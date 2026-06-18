El Parlament rechaza pedir a Sánchez que convoque elecciones con la abstención de Junts, CUP y AC

Archivo - El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha rechazado pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales ante las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, petición que ha contado con la abstención de Junts, CUP y AC.

En una moción del PP que se ha debatido este jueves en el pleno de la Cámara catalana, este punto ha recabado el apoyo de PP y Vox, el voto en contra de PSC-Units, ERC y Comuns y la abstención de los de Carles Puigdemont, CUP y Aliança.

Todo ello después de que la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tiene mayoría, impidiera que se votaran las enmiendas que registraron populares y Junts en una iniciativa para pedir un adelante electoral.

El texto recogía que las investigaciones judiciales que persiguen a los socialistas evidencian "el agotamiento político y moral de la legislatura", por lo que emplazaban a Sánchez a convocar, de forma inmediata, elecciones generales para que la ciudadanía decidiera democráticamente la apertura de una nueva etapa política.

"Hoy votamos en el Parlament lo que el PSOE ha impedido votar en el Congreso. Y hoy lo que pide el PP es muy sencillo y no es ni de izquierdas ni de derechas. Pedimos explicaciones, pedimos decencia y pedimos elecciones generales", ha reclamado el diputado popular Juan Fernández, que ha instado a Junts a aprovechar esta oportunidad y a aparcar matices, declaraciones grandilocuentes y excusas.

Desde Junts, Agustí Colominas ha defendido su abstención porque considera que en el Parlament se deben discutir cosas que se pueden hacer desde Catalunya, ha defendido que la corrupción es sistémica en el sistema español, y ha añadido que "desconfiar de unos, porque te mienten o son trileros, no quiere decir confiar en otros", en alusión al PSOE y al PP.

Tras constatar que están en Barcelona y no en Madrid, el diputado de ERC Oriol López ha avanzado el voto en contra de su grupo porque, pese a estar preocupados por la corrupción, han dejado claro que no flirtearán con PP y Vox "como algunos puede que intenten hacer" y porque creen que la legislatura aún tiene recorrido y el Gobierno debe cumplir con muchos compromisos.

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha exigido que Sánchez convoque elecciones de inmediato, ha calificado al PSOE de mafia, y ha acusado a Junts y ERC de "resignación y colaboración" al no actuar para forzar una convocatoria electoral.

"Hay 'lawfare' pero no todo es 'lawfare'", ha sostenido el diputado de los Comuns David Cid sobre las investigaciones judiciales a los socialistas, pese a censurar que el PP se erija como solución, acompañados de Vox, cuando arrastran casos de corrupción, por lo que ha emplazado a los de Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura si quieren elecciones para que todo el mundo se retrate, ha recalcado.

El 'cupaire' Dani Cornellà ha asegurado que la moción está mal planteada, ya que considera que la corrupción es algo estructural en España, que afecta a todas sus instituciones, no solo a un partido político, y ha añadido que a la CUP le da igual si se convocan elecciones y se disuelven las cortes: "Para nosotros, que se disuelva el Estado, a eso sí que le daríamos apoyo", ha zanjado.

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha defendido que ninguna formación catalana excepto la suya y la CUP está libre de la corrupción, y ha acusado a los Comuns y a ERC de "tapar las miserias del Govern a cambio de unos cuantos asesores y cargos".

El diputado de PSC-Units Jordi Riba ha reivindicado la reacción que han tenido los socialistas frente a la del PP ante sus casos de corrupción, a los que ha acusado de practicar el cinismo político, además de negar que les caiga la cara de vergüenza porque son partidarios de que "se investigue todo, que salga todo lo que verdad y que pague quién deba pagar".

OTROS PUNTOS

Tampoco se ha aprobado pedir al Parlament que constate con "extrema preocupación" que personas que han ejercido otras responsabilidades en el PSOE, tales como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, estén sometidas a investigaciones judiciales por presunta corrupción.

Otro de los puntos que no ha prosperado ha sido el que lamenta que las formaciones que en 2018 apoyaron la moción de censura que aupó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, apelando a la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y la dignificación de la vida pública, se hayan convertido en "socios indispensables y en sostenes parlamentarios de un Gobierno afectado por numerosas investigaciones".

La moción también instaba al Govern, y en especial al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a comparecer para dar explicaciones sobre los gastos electorales de la campaña del PSC de 2024, que están bajo sospecha, y para informar sobre cualquier contacto que haya podido exigir en relación a las adjudicaciones de contratos por parte de la Generalitat a Huawei y las actividades desarrolladas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Estos últimos puntos han sido rechazados en el pleno del Parlament después de que sólo han tenido el apoyo de PP, Vox y AC, el voto en contra de PSC-Units, ERC y Comuns, y la abstención de Junts y CUP.