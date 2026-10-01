El Parlament rechaza la propuesta de Illa de compra conjunta de vivienda con la Generalitat

Votación en el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 1 de octubre de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado este jueves la propuesta que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, planteó durante su discurso en el Debate de Política General: la compra conjunta de vivienda con la Generalitat para personas de entre 40 y 60 años.

Se trata de una de las iniciativas estrella de Illa y no ha prosperado en el pleno de la última jornada del DPG, con los únicos votos a favor de los socialistas y de ERC; la abstención de los Comuns, y los votos en contra de Junts, PP, Vox, CUP y AC.

En concreto, Illa proponía un programa dotado de 100 millones de euros para ofreer "a las personas que quieran acceder a una vivienda y que no puedan hacer frente a la integridad del coste, comprarla conjuntamente".

REFORMA FISCAL

Sí que ha prosperado la propuesta de resolución conjunta entre PSC-Units y ERC que pide constituir un grupo de expertos en fiscalidad y vivienda que, junto a la Conselleria de Economía, presente en tres meses una propuesta de reforma de las diferentes figuras fiscales que se aplican al sector, con el objetivo de incentivar la adquisición de la vivienda habitual.

La iniciativa conjunta establece que las propuestas de este grupo de expetos se tramitarán como iniciativas legislativas para incentivar también la oferta, especialmente de protección oficial, la rehabilitación, a la vez que desincentiven el uso de la vivienda para usos diferentes al habitacional.

De hecho, la fiscalidad ha ocupado gran parte de las propuestas de los grupos en materia de vivienda, con peticiones para reformar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) presentadas por la mayoría de los grupos parlamentarios.

En este sentido, ha prosperado otro punto de ERC que reclama pedir al Estado impulsar reducciones del IVA en la compra de vivienda habitual y permanente e incrementarlo en función de número de viviendas en propiedad.

DESAHUCIOS

En cuanto a desahucios, ha prosperado una iniciativa de Junts con el apoyo del PSC que pide al Govern instar al Gobierno a suspender con carácter excepcional y temporal los desahucios derivados de impagos a entidades bancarias y fondos de inversión.

La CUP proponía también prohibir los desahucios pero sin límite temporal, una propuesta que no ha prosperado con el único apoyo de ERC y los Comuns y el voto en contra del resto de formaciones.