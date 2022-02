El Parlament rechaza reprobar a Borràs por el caso de Juvillà y manifestarse en la Meridiana

El pleno descarta la propuesta de Cs en una votación secreta

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una moción de Cs que proponía reprobar a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, por la gestión de la retirada del escaño de Pau Juvillà (CUP) y por haberse manifestado en la avenida Meridiana de Barcelona pese a que el Govern no autorizaba el corte del tráfico de esta vía.

La reprobación ha sido rechazada en una votación secreta que se ha realizado separando cada motivo de reprobación que ha propuesto Cs: 58 diputados han apostado por reprobarla por "falta de neutralidad", mientras que 69 lo han rechazado, y uno de ellos se ha abstenido en cuanto a la reprobación para acudir a la Meridiana.

También 58 diputados han defendido reprobarla por "mentir a los diputados" en la gestión del caso de Juvillà, mientras que 70 han rechazado hacerlo; por participar en el Consell per la República (CxRep) han querido reprobarla 50 diputados; ocho se han abstenido, y 70 han votado en contra.

La moción de Cs también proponía medidas como condenar "cualquier tipo de amenaza, coacción o veto" que trate de dificultar la libertad de expresión, así como respetar a los funcionarios y trabajadores públicos y garantizar la neutralidad en departamentos como el de Interior, el de Acción Exterior y el de Economía, entre otras propuestas que el pleno ha rechazado.

VOTACIÓN SECRETA

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, se ha mostrado convencido de que muchos diputados estaban deseando reprobar a la presidenta de la Cámara, motivo por el que ha pedido que la votación fuera secreta, algo que también ha apoyado el PP --para hacerla secreta se requiere que lo pidan dos grupos--.

El socialista Raúl Moreno ha sostenido que Borràs no está a la altura de lo que requiere el Parlament y la ha acusado de haber mentido sobre el caso de Juvillà y de querer ejercer a la vez "de presidenta del Parlament y de líder de la oposición de su propio Govern".

Joan Garriga (Vox) ha defendido que su grupo comparte "la necesidad de que la Presidencia del Parlament sea ejercida con neutralidad, respeto a la legalidad y sin utilizar esta Presidencia como plataforma política".

LA CUP Y JUVILLÀ

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha dicho que la gestión del caso de Juvillà no fue ni transparente ni clara, pero ha avisado de que no harán "el juego a la represión y a la derecha española", y ha asegurado que Cs no persigue la neutralidad en las instituciones, sino su neutralización.

Marc Parés (comuns) ha subrayado que defiende un concepto de democracia muy distinto al de la moción, y ha resaltado que, "desde una mirada fraterna, la libertad tiene que ver con la no discriminación y con combatir los abusos de poder", mientras que cree que Cs tiene una mirada individualista.

La diputada del PP Lorena Roldán, que ha lamentado que miembros de S'ha Acabat! fueran expulsados por estudiantes este miércoles de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha coincidido en criticar que Borràs acudiera a la Meridiana: "Cuando la segunda autoridad de Catalunya desobedece al Govern, envía un mensaje muy peligroso".

JUNTS Y ERC

Mònica Sales (Junts) ha expresado su apoyo Borràs y ha ensalzado su forma de dirigir los debates en la Cámara, algo que cree que hace con rigor y un respeto escrupuloso a la institución: "Quizás lo que entienden por falta de neutralidad es que no se les permite hacer los aspavientos a los que nos tienen acostumbrados y que hacían hasta que ella ha cogido esta Presidencia".

El republicano Jordi Orobitg ha dicho que ERC dijo desde el primer momento que apoyaría a Borràs y que lo continuará haciendo, tras lo que ha apostado por una unidad de acción del independentismo y ha querido reivindicar la gestión del anterior presidente del Parlament, Roger Torrent, "por todo lo que sufrió, y todavía hoy, desde este atril".