El Parlament reclama crear una herramienta audiovisual para aprender catalán dentro del 3Cat

Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Continúa la sesión iniciada ayer en la que Albert Dalmau, en funciones de presidente, comparecía en el pleno del Parlament a pet - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha reclamado la creación e impulso de una "herramienta audiovisual de contenidos de aprendizaje de catalán en el marco de la Plataforma 3Cat", para lo que ha pedido que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) destine recursos presupuestarios, materiales y humanos.

Se trata de una moción de ERC, que ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC), el voto en contra de PP y Vox.

El texto también propone que los contenidos se desarrollen con el asesoramiento de Consorci per a la Normalització Lingüística (Cpnl), y deben contar con itinerarios progresivos según los niveles de aprendizaje y asegurar "la disponibilidad global en entornos digitales para llegar a todas partes".

Además, los republicanos han reclamado que se establezca, junto con 3Cat, un calendario de implementación y despliegue funcional, y que se garantice la promoción necesaria una vez entre en funcionamiento.

Han exigido que se evalúe periódicamente el impacto de esta herramienta y se presenten resultados anualmente ante la comisión parlamentaria competente.