El Parlament y el Senado de California actualizan su hermanamiento con los "nuevos retos globales"

Encuentro institucional entre el Parlament y el Senado de California en la Cámara catalana - PARLAMENT

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya y el Senado de California han acordado este martes reforzar el acuerdo de hermanamiento suscrito por ambas cámaras hace 40 años para "actualizarlo y afrontar los nuevos retos globales".

Lo han hecho durante la visita institucional de la delegación de la Cámara alta californiana a la Cámara catalana, encabezada por su presidenta, Monique Limón, y recibida por el presidente del Parlament, Josep Rull, y los miembros de la Mesa, informa el Parlament en un comunicado.

Rull ha destacado los vínculos entre ambos territorios y la importancia reforzar sus relaciones "en un momento de enfriamiento de las relaciones transatlánticas y de transformaciones profundas en el escenario internacional".

El presidente ha apuntado a la oportunidad de abordar retos que preocupan a las ciudadanías de ambos territorios y que "interpelan al conjunto de la humanidad" como la igualdad de género, la inteligencia artificial, la acción climática y el compromiso con la democracia.

Rull también ha remarcado el papel de California "en la defensa de los derechos civiles, las libertades y la diversidad" y ha defendido que ambos territorios se conviertan en actores de referencia para el conjunto del planeta.

CONOCER LA "PERSPECTIVA CATALANA"

Por su parte, Monique Limón ha resaltado los frutos de cuatro décadas de hermanamiento y ha reafirmado la voluntad de seguir colaborando en cuestiones clave, como la mitigación del cambio climático, las energías renovables, la igualdad de género o la regulación de la inteligencia artificial.

"Queremos conocer más la perspectiva catalana, dónde pueden alinearse nuestros enfoques y dónde podemos seguir aprendiendo los unos de los otros", ha destacado Limón según explica el mismo comunicado del Parlament.

Asimismo, ha defendido que el renovar "el compromiso con esta relación es vital para el tipo de colaboración global" necesaria en estos tiempos.

Antes de iniciar las reuniones de trabajo, Limón ha firmado en el libro de honor del Parlament y ha entregado una réplica de la resolución del Senado de California con motivo del 40 aniversario del hermanamiento, mientras que Rull le ha entregado una 'senyera' de una edición especial limitada, el número 340.

SESIONES DE TRABAJO

Ambas delegaciones han mantenido dos sesiones de trabajo y han acordado iniciar los trabajos para reforzar el acuerdo de cooperación interparlamentaria.

Han abordado el contexto político e institucional de Catalunya y California, han intercambiado experiencias y han debatido sobre iniciativas institucionales y legislativas relativas a la igualdad de género y sobre los retos jurídicos que plantea la inteligencia artificial.

La delegación californiana, acompañada por miembros de la Mesa, se reunirá este miércoles con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.