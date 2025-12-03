El Parlament sigue la tramitación de la ley de cooperativas de viviendas en cesión de uso

Archivo - Votación en el pleno del Parlament. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado este miércoles seguir la tramitación de la proposición de ley de modificación de la ley catalana sobre cooperativas, que pretende establecer un marco normativo específico para el desarrollo del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso.

Es una iniciativa de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP a la que Vox había presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada con los votos en contra de los grupos proponentes, el voto favorable de PP y Vox, y la abstención de Aliança Catalana, por lo que la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria.

El texto establece un marco normativo para las cooperativas de cesión de uso para que conserven la propiedad en pleno dominio, prohibiendo adjudicar en propiedad las viviendas a los socios de las mismas, y que reconoce la cesión de uso como forma de alquiler social de cara a subvenciones o beneficios fiscales.