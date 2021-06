El Parlament valida aplazar la subida del impuesto a estancias en alojamientos turísticos

Avala dar a ayuntamientos el 85% del dinero de sanciones impuestas por éstos por el estado de alarma

El pleno del Parlament ha validado este miércoles los decretos ley 11/2021 y 12/2021 para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus, que incluyen medidas como posponer la entrada en vigor de las nuevas tarifas aplicadas a las estancias en establecimientos turísticos, ha explicado ante el pleno el nuevo conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró.

En la que ha sido su primera intervención desde el atril del Parlament, Giró ha explicado que el decreto ley 12/2021 recoge el aplazamiento de la subida de tarifas a estancias turísticas hasta el 1 de octubre por la situación del sector a causa del coronavirus, algo que el pleno ha validado con el apoyo de ERC, Junts y el PP; la abstención del PSC-Units, y el rechazo del resto de grupos parlamentarios.

El decreto ley 11/2021 incluye medidas como destinar a combatir la pandemia el 85% de los recursos obtenidos por sanciones impuestas por ayuntamientos por incumplir restricciones del estado de alarma vigente entre marzo y junio del año pasado, y se ha convalidado con los votos a favor de ERC y Junts, mientras que los socialistas y el PP se han abstenido, y el resto ha votado en contra.

Además, prorroga un año la rebaja fiscal sobre el canon del agua para alojamientos de corta duración; bonifica la tasa para máquinas recreativas; autoriza avances de crédito presupuestario para proyectos que se financiarán con los fondos europeos Next Generation, y amplía las funciones de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) en materia financiera, entre otras iniciativas.

Giró ha destacado que estas medidas fueron promovidas por el anterior Govern ante la situación generada por la pandemia: "Aportan herramientas y medidas concretas para combatir los efectos derivados de la crisis sanitaria, económica y social en la que hoy, aunque un poco menos, todavía estamos inmersos".

Después de que Giró haya pedido a los grupos parlamentarios no tener prejuicios, Òscar Ordeig (PSC-Units) ha asegurado que no los tendrán y que le juzgarán por su actuación al frente de la Conselleria: "Venir de fuera de la política puede aportar aire fresco, ideas nuevas y nuevos talantes", ha dicho, y le ha pedido no repetir errores del pasado.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Antonio Gallego (Vox) ha criticado que los decretos son insuficientes y de poca profundidad, y ha lamentado que amplíen las funciones de la ACCD: "Es poco prudente cuando el juez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que abra una investigación contra Francesc de Dalmases por lucrarse presunta y precisamente de ayudas al desarrollo", ha dicho sobre el diputado de Junts, que ha replicado que la Fiscalía ha considerado que esta causa no procede.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha advertido al representante de Vox: "Ni una sola palabra en contra de la cooperación catalana y los centenares de personas que llevan años trabajando para erradicar las desigualdades en el mundo", y ha sostenido que los decretos validados no van a la raíz del problema ni llevan a ninguna transformación.

CRÍTICAS AL GOVERN

Desde el grupo parlamentario de los comuns, Joan Carles Gallego ha advertido de que el decreto 11/2021 incluye un "batiburrillo de cuestiones" y carece de claridad, y ha dicho a Giró que están condenados a entenderse, y se ha comprometido a intentar entre todos romper cualquier tipo de prejuicio.

Matías Alonso (Cs) ha acusado al Govern de querer esconder que los decretos ley se promulgan en nombre del Rey, y ha avisado: "Esta Generalitat, pese a las reiteradas declaraciones de su presidente, no tiene nada de republicana. Sigue siendo una administración pública autonómica de nuestro Estado social y democrático de derecho que tiene como forma política la monarquía parlamentaria".

La diputada por el PP Eva Parera ha asegurado que ERC y Junts han llevado a cabo una operación de maquillaje para hacer creer que hay un nuevo Govern, pero sigue siendo lo mismo, según ella: "Aquí no ha cambiado nada. Sólo han cambiado las caras del Govern, pero mantiene las mismas políticas del anterior, y este es el principal problema que tiene Catalunya".

ERC Y JUNTS

Ante las críticas de diversos grupos parlamentarios al impuesto a estancias turísticas, Jordi Munell (Junts) se ha preguntado: "¿Si no hubiera déficit fiscal, crearíamos nuevos tributos desde el Govern?", aunque ha señalado que este impuesto se aplica en muchos lugares para compensar efectos ambientales y ayudar a la promoción, entre otros motivos.

El republicano Josep Lluís Salvadó ha defendido que los decretos promovidos por el Govern por sí solos no solucionan la crisis, pero agregados le dan una respuesta ágil, rigurosa, ambiciosa y coherente, y ha dicho de Giró: "Esperamos que sea un buen continuador del compromiso del departamento de Economía con una gestión responsable y rigurosa".