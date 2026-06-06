Parlem sigue la negociación con acreedores y abordará una propuesta sobre su situación financiera

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Inveready y otros acreedores notifican vencimientos anticipados en el marco de los contratos de financiación BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Parlem Telecom mantiene la negociación con acreedores y analizará la propuesta de un accionista para abordar su situación financiera, mientras avanza en su proceso de recapitalización y refuerzo financiero "orientado a reducir el endeudamiento, reforzar la estructura de capital y favorecer la generación de caja positiva en el marco de su plan de negocio".

La compañía mantiene abiertas las negociaciones con sus principales acreedores con el objetivo de lograr una solución global "que permita dar respuesta a la situación financiera y preservar la continuidad del proyecto empresarial, en línea con el proceso ya comunicado en el mercado", informa este sábado en un comunicado.

Finalizado el plazo de enmienda establecido en los contratos de financiación, la sociedad ha recibido varias notificaciones de vencimiento anticipado vinculadas a su estructura de deuda.

En concreto, Inveready ha declarado el vencimiento anticipado de las cuatro emisiones de obligaciones convertibles de las que es titular, así como, el 5 de junio de 2026, un acreedor del mismo grupo ha activado el vencimiento de un contrato de financiación (Revolving Facility Agreement) por aplicación de cláusulas de cross-default.

En todos los casos, los importes han sido declarados vencidos, líquidos y exigibles, con requerimiento de pago.

Asimismo, dos tenedores minoritarios de obligaciones convertibles han notificado el vencimiento anticipado de sus emisiones y, en estos casos, a pesar de declarar los importes vencidos y exigibles, han mostrado su disposición a negociar calendarios de pago o refinanciación.

"La compañía trabaja activamente con el conjunto de acreedores para conseguir una solución global que permita reforzar el balance y estabilizar la estructura financiera del grupo", afirma.

En paralelo, un accionista ha trasladado al Consejo de Administración una propuesta para convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que se presentaría un plan para abordar la situación financiera derivada del endeudamiento actual.

PLAN DE NEGOCIO

Paralelamente, Parlem sigue ejecutando su plan de negocio con foco en la generación de caja positiva, la mejora de la rentabilidad y la eficiencia operativa: en el primer cuatrimestre de 2026 (resultados no auditados), la compañía registró unos ingresos de 16,4 millones de euros, en línea con las previsiones para el ejercicio, que sitúan la facturación anual en 47,95 millones, mientras que el ebitda recurrente también evoluciona de acuerdo al presupuesto.

En el ámbito de la caja, la inversión en captación de clientes (SAC) se ha reducido un 54% respecto al mismo período del año anterior (-1,2 millones de euros), manteniendo una tasa de retención del 98% y un churn del 1,43%, el nivel más bajo de los últimos doce meses.