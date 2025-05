Parlon defiende luchar contra la LGTBI-fobia dentro y fuera de los cuerpos de seguridad

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defendido la necesidad de visibilizar la realidad de la LGTBI-fobia dentro de los cuerpos de seguridad y emergencia, y ha subrayado la responsabilidad que tiene el sistema de seguridad pública de combatirla tanto en las instituciones como en la sociedad.

Lo ha dicho en la 'Jornada dels cossos de seguretat i emergències contra la LGTBI-fobia', que se ha celebrado este jueves en la Conselleria de Interior, en colaboración con la Associació de Policies LGTBI (Gaylespol) y el Área de Igualdad de Mossos d'Esquadra, informa en un comunicado el Govern.

"No podemos construir una sociedad justa si no garantizamos el derecho a ser, a expresarse y a vivir con libertad y seguridad", ha dicho Parlon, que según ella lamentablemente todavía no es una realidad para muchas personas LGTBI, textualmente.

Por ello, ha destacado el papel de los cuerpos de seguridad para garantizar estos derechos, pero ha recordado que solo será posible si "se mira hacia dentro", ya que la discriminación también puede aparecer dentro de nuestras estructuras, nuestras prácticas y nuestros silencios, según ella.

En este sentido, la consellera ha explicado que el Departamento está impulsando diversas medidas para construir espacios seguros e inclusivos dentro de los cuerpos policiales, como formación específica en derechos y diversidad afectivosexual y de género, la consolidación del Área de Igualdad y Diversidad del cuerpo y la colaboración con entidades del tejido asociativo.