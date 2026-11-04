Parlon defiende el operativo contra 'Blocus' y acusa al PP de hacer campaña electoral

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, durante una comparecencia en el Parlament sobre los disturbios del sábado en Barcelona, a 28 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha defendido este miércoles el dispositivo que prepararon contra las convocatorias de 'Blocus' y ha acusado al PP de aprovechar esta y otras cuestiones para hacer campaña electoral.

En respuesta a la diputada del PP Lorena Roldán en la sesión de control en el Parlament, les ha acusado de simplificar y distorsionar la realidad: "Me parece anormal que, en vez de poner en valor el trabajo de todos los alcaldes, incluidos los suyos, con los Mossos d'Esquadra y el Govern, aquí aproveche dos minutos de debate para hacer campaña".

"¿Sabe que me parece anormal? Que su líder diga que, antes que votar al PSC; votaría al Partido del Cannabis y frivolice con un tema que simula que le preocupa, como es el narcotráfico y la delincuencia", ha añadido.

Tras destacar que hasta los comerciantes les felicitaron por el dispositivo policial que se puso en marcha, ha reprochado a los populares de querer echar por tierra el trabajo de los Mossos d'Esquadra en cuestiones como la lucha contra el crimen organizado, entre otras.

MENORES

Tras las detenciones hechas por 'Blocus', en que había menores, ha insistido en la necesidad de hacer un análisis en profundidad del fenómeno, desde la perspectiva policial pero también social y educativa para evitar que los jóvenes sucumban ante determinados mensajes en redes sociales.

Pese a asegurar que Catalunya es la comunidad que más baja en inseguridad, ha rechazado hablar del caso de la muerte por arma de fuego de un hombre ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona al estar bajo secreto de actuaciones después de que Roldán y el diputado de Vox Sergio Macián, en otro pregunta, se lo hayan sacado a colación.