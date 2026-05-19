Parlon defiende el plan piloto de Mossos en las escuelas pero cree que no fue en "el mejor momento"

La consellera de Interior, Núria Parlon, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el pleno del Parlament de Catalunya debate los dictámenes de los proyectos de ley de la Filmotec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha reivindicado el plan piloto para incorporar a agentes de los Mossos d'Esquadra en algunas escuelas, aunque ha reconocido: "Quizás no fue el mejor momento para que saliese a la luz, eso es así, pero es un buen proyecto".

En respuesta a una interpelación de Junts este martes en el pleno del Parlament, la consellera ha asegurado que "el mundo local siempre acierta con sus herramientas de trabajo", aunque ha añadido que este plan piloto no es la solución a todos los problemas del ámbito educativo.

Con respecto a la infiltración de agentes de los Mossos en una asamblea de docentes, Parlon ha reiterado sus disculpas, pese a que ha insistido en que no fue una decisión que saliese de su Conselleria, y se ha comprometido a mejorar los protocolos para que no vuelva a ocurrir.

"No se trata de señalar a quien ha tomado una decisión", ha afirmado Parlon, que ha reiterado que revisarán los protocolos para que no haya un procedimiento normalizado y automatizado de trabajo en los Mossos y que no se vuelva a repetir.

EPISODIOS "AISLADOS" DE VIOLENCIA

En cuanto a los últimos episodios de violencia de las últimas semanas, la consellera ha señalado que "se han producido consecutivamente en el tiempo, y por tanto no son hechos aislados, son hechos graves", los ha calificado de puntuales y concretos, aunque ha añadido que preocupan al Govern.

Parlon ha argumentado que hay una "estabilidad estructural" en cuanto a los homicidios que se producen en Catalunya y una tendencia consolidada a la baja en la actividad delictiva según los datos de los últimos años.

"Podemos decir que hay una reducción de la actividad delictiva de nuestro país, que es más que una cuestión puntual, sino fruto, yo creo, de la buena orientación policial en relación a la actividad proactiva que se está llevando a cabo bajo el liderazgo del departamento de Interior", ha subrayado.

Según la consellera, los datos de los últimos meses y semanas los datos de seguridad "consolidan una tímida, pero estructural tendencia a la baja" de la actividad delictiva, y ha insistido en que eso no se debe al azar sino al liderazgo de su Conselleria.