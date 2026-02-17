Parlon lamenta las 5 muertes por el incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona)

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha lamentado esta madrugada las 5 muertes por el incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona) de este lunes por la noche y ha expresado su "pésame" por las víctimas.

Parlon se ha trasladado de madrugada hasta la localidad barcelonesa para "apoyar al alcalde Arnau Rovira y a los concejales y concejalas del Ayuntamiento" y ha hecho un reconocimiento a los servicios de emergencias, ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Además de los 5 fallecidos, otras 4 personas han resultado heridas leves en un fuego que empezó en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas y "por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir", han informado los Bombers de la Generalitat en un comunicado.