Parlon lamenta las 5 muertes por el incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona)

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon
Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 17 febrero 2026 7:16
Seguir en

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha lamentado esta madrugada las 5 muertes por el incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona) de este lunes por la noche y ha expresado su "pésame" por las víctimas.

Parlon se ha trasladado de madrugada hasta la localidad barcelonesa para "apoyar al alcalde Arnau Rovira y a los concejales y concejalas del Ayuntamiento" y ha hecho un reconocimiento a los servicios de emergencias, ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Además de los 5 fallecidos, otras 4 personas han resultado heridas leves en un fuego que empezó en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas y "por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir", han informado los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado