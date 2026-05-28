Parlon presenta la campaña forestal y advierte de "riesgo elevado" de incendios pese a las lluvias

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, presenta el dispositivo de lucha contra los incendios forestales de 2026 en el aeropuerto de Sabadell (Barcelona) - CONSELLERIA DE INTERIOR

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha presentado este jueves en el aeropuerto de Sabadell (Barcelona) el dispositivo de lucha contra los incendios forestales de 2026 y ha manifestado que, pese a las abundantes lluvias de los últimos meses, "la campaña forestal de este año nos sitúa ante un escenario clásico de riesgo elevado".

Ha señalado que esta campaña parte de un trabajo compartido con el Departamento de Agricultura y se integra en la nueva estrategia de gestión forestal del Govern para mejorar la prevención: "Trabajaremos con los mejores medios disponibles y con la máxima coordinación entre Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil y el resto de servicios implicados" para dar la mejor respuesta posible, sobre todo ante situaciones de simultaneidad de incendios.

Además, la consellera ha advertido de que las altas temperaturas previstas obligan a "extremar la vigilancia y la preparación" y ha asegurado que se continúa avanzando en el nuevo modelo de centros de mando, más moderno y coordinado, así como en la mejora de las medidas de seguridad de los operativos.

Desde el departamento destacan que desde 2024 se ha ampliado el número de bomberos profesionales en 328 nuevos efectivos, alcanzando los 2.883 profesionales, además del número de bomberos voluntarios, que han aumentado en 83 hasta llegar a los 1.395 este año.

Además, también ha aumentado la flota de vehículos y, en cuanto a medios aéreos, los Bombers de la Generalitat dispondrán de 30 en esta camapaña forestal, 28 de ellos con base en Catalunya.