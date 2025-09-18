Parlon ve un "nuevo paradigma de riesgo" tras los 2.168 incendios este verano, un 62,6% más

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en rueda de prensa este jueves acompañada de mandos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat y Agents Rurals - EUROPA PRESS

Los fuegos de Lleida y Tarragona alcanzan el 86,44% de la superficie afectada con 7.477 hectáreas

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha advertido de un "nuevo paradigma de riesgo" que afronta Catalunya después de que este verano se hayan producido 2.168 incendios, un 62,6% más que en 2024, según los datos recogidos durante la campaña forestal entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.

Así lo ha manifestado este jueves en la presentación del balance de la campaña de 2025, en la que también han participado mandos de otros cuerpos de emergencias como Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil y Mossos d'Esquadra, donde ha señalado que ha sido el segundo verano más cálido --después del de 2022-- con una fuerte incidencia en los incendios.

"El riesgo derivado de los fenómenos meteorológicos ya no son un horizonte, son una realidad", ha afirmado Parlon, que ha señalado tres episodios críticos durante la campaña: la simultaneidad de 98 fuegos entre el 21 y 22 de junio; el incendio de Torrefeta i Florejacs y Guissona (Lleida), que se saldó con 2 víctimas mortales a principios de julio, y el de Paüls (Tarragona), donde murió un bombero.

Ambos incendios, con 7.447 hectáreas quemadas en total y el 86,44% de la superficie afectada esta campaña, siguieron un patrón parecido, y en el caso del de Paüls el fuego alcanzó un entorno con "alto valor natural" como el Parc Natural dels Ports y se aproximó a los núcleos urbanos, mientras que el de Torrefeta i Florejacs y Guissona se catalogó como un incendio de sexta generación que llegó a avanzar a 24 km/h.

A pesar de estos datos, la consellera ha asegurado que los cuerpos de emergencias de la Generalitat han podido ofrecer una "buena respuesta operativa" por contar con un mando único y un cuerpo de bomberos profesionalizado, así como por la colaboración con las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y los Bombers Voluntaris, que según ella han jugado un papel fundamental.

"Trabajar desde la coordinación y el plan de acción con todos los operativos es una buena garantía que, a pesar del contexto, nos permite tener una capacidad operativa robusta", ha explicado Parlon.

NECESIDADES DE MEJORA

A pesar de destacar el buen trabajo durante esta campaña, la consellera ha reconocido que se debe "mejorar la gestión forestal", una tarea que ha vinculado a la Conselleria de Agricultura y que ha asegurado que ya se está teniendo en cuenta para que el territorio sea más resiliente ante episodios de fuego.

En este sentido, ha apelado al sector agrícola a colaborar con su actividad, especialmente sectores como la ganadería que, según ella, pueden colaborar a mejorar el territorio y así generar más cortafuegos.

FUTURO

Por otro lado, la consellera ha fijado como reto de futuro el Pla Bombers 2030 que debe permitir estar más preparados para los incendios de sexta generación, con una respuesta rápida, coordinada, humana y efectiva que ayude a proteger a toda la ciudadanía, ha explicado.

Además, ha destacado la creación de la región de emergencias en el Pirineo y el complejo central de bomberos, la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) que ayude a los cuerpos de emergencias a ser más efectivos, así como el reto de alcanzar los 4.000 bomberos en la plantilla.

En este sentido, la consellera ha abogado por ayudar a la mejora técnica del cuerpo y fortalecer el modelo mixto con voluntarios y las ADF, y también ha apelado a la "cultura de la protección" de la ciudadanía para saber qué hacer en caso de presenciar una situación de riesgo.

A pesar de haber finalizado la campaña, Parlon ha pedido prudencia de cara a las próximas semanas porque todavía hay zonas de Catalunya que pueden tener riesgo de incendio, especialmente la semana que viene, cuando se prevé un episodio de vientos que podrían incrementar el riesgo en determinadas zonas del Ebre (Tarragona) y Lleida.