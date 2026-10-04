Parlon visita el Parc Fluvial del Besòs para valorar el impacto del temporal

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon ha visitado el Parc Fluvial del Besòs junto a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, y el alcalde de Montcada i Reixac, Bartolomé Egea - AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha visitado el Parc Fluvial del Besòs junto a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Mireia González, y el alcalde de Montcada i Reixac (Barcelona), Bartolomé Egea, para valorar las afectaciones provocadas por el temporal de lluvias en Catalunya.

En un mensaje en Instagram este domingo Parlon ha advertido que el río Besòs todavía se mantiene por encima de su caudal ordinario, por lo que ha pedido prudencia y seguir las indicaciones.

El Govern ha enviado este domingo por la mañana un Es-Alert a los municipios próximos al Besòs por riesgo de desborde.