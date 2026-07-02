El paro baja en 458 personas en junio en Catalunya (-0,15%), hasta los 307.169 parados

Archivo - Taller de orientación e instrucción laboral con certificación en Profesionalidad de Soldadura, de la Fundación Quiero Trabajo, de Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 458 personas en junio en Catalunya (-0,15%), tras bajar un 2,19% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 307.169.

Según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 7.915 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,51%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio (-1,24%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,29 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 58,4% de los parados, con 179.367 desempleadas, y los hombres representaron el 41,6%, con 127.802.

Andalucía es la comunidad autónoma donde más bajó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (-11.597), seguida de Galicia (-3.587), Castilla y León (-2.895) y Comunidad de Madrid (-2.733), siendo Catalunya la que menos baja, mientras que la Región de Murcia lideró las subidas (+739).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 0,02% en Tarragona, un 1,65% en Girona, y un 0,12% en Barcelona y subió un 1,71% en Lleida.

A nivel interanual, bajó un 2,83% en Tarragona, un 0,22% en Lleida, un 2,3% en Barcelona y un 5,22% en Girona.

POR COLECTIVOS

La caída del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 1.389 parados menos, seguido de la industria (-270) y la construcción (-20), mientras que subió en la agricultura (+23).

Asimismo, hay 1.198 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MÁS CONTRATOS QUE EN MAYO

En junio se registraron 277.847 contratos en Catalunya, de los cuales 123.516 fueron indefinidos y 154.331 temporales, y hubo 56.357 contratos más que en mayo (+25,44%) y 40.716 más que hace un año (+17,17%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 44,4% del total y los contratos temporales, el 55,5%.