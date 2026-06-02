El paro baja en 6.900 personas en mayo en Catalunya (-2,19%), hasta los 307.627 parados

Archivo - Un repartidor con una carretilla - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paró bajó en 6.900 personas en mayo en Catalunya (-2,19%), tras bajar un 2,77% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 307.627.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.892 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,72%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados bajó en 36.323 personas en mayo (-1,54%), situándose en 2,32 millones.

Por sexos, en Catalunya, las mujeres representaron el 58,2% de los parados, con 179.000 desempleadas, y los hombres, el 41,8%, con 128.627.

Andalucía fue la comunidad autónoma donde más bajó el paro en términos absolutos (-9.125), y detrás de Catalunya se situaron Madrid (-3.834) y Galicia (-2.938)

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 2,04% en Barcelona, un 3,51% en Girona, un 2,99% en Lleida y un 2,59% en Tarragona.

A nivel interanual, bajó un 3,48% en Barcelona, un 5,87% en Girona, un 3,38% en Lleida y un 3,83% en Tarragona.

POR COLECTIVOS

La bajada del paro estuvo impulsada principalmente por el sector servicios (-5.546), seguida de la industria (-547), la construcción (-307) y la agricultura (-158).

Asimismo, hay 342 parados menos que no tenían trabajo anteriormente.

CONTRATOS

En mayo se registraron 221.490 contratos en Catalunya, de los cuales 101.826 indefinidos y 119.664 temporales, y hubo 9.507 contratos más que en abril (+4,48%) y 5.601 más que hace un año (+2,59%).

De esta forma, los contratos indefinidos representan el 45,97% del total, y los temporales, el 54,03%.