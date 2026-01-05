El paro sube en 1.860 personas en diciembre en Catalunya, hasta los 323.236 parados

Archivo - Un operario trabaja con su camión, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro sube en 1.860 personas en diciembre en Catalunya (+0,58%), tras bajar un 0,96% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 323.236.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.959 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,57%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 16.291 personas en diciembre (-0,67%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,408 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 57,85% de los parados, con 187.009 desempleadas, y los hombres representaron el 42,15%, con 136.227.

Catalunya es la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (+1.860), seguida del País Vasco (+948) y Galicia (+459), mientras que Andalucía lideró la bajada (-12.271).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 0,88% en Tarragona, un 0,56% en Barcelona, un 0,45% en Girona y un 0,40% en Lleida.

A nivel interanual, bajó un 6,35% en Girona, un 4,13% en Lleida, un 3,97 en Tarragona y un 3,12% en Barcelona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 1.473 parados más, seguido de los sectores de la construcción (+300), industrial (+200) y agrícola (+7).

Asimismo, hay 120 parados menos entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MENOS CONTRATOS QUE EN NOVIEMBRE

En diciembre se registraron 184.463 contratos en Catalunya, de los cuales 69.662 fueron indefinidos y 114.801 temporales, y hubo 20.365 contratos menos que en noviembre (-9,94%) y 14.033 más que hace un año (+8,23%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 38% del total y los contratos temporales, el 62%.