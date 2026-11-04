El paro sube en 8.174 personas en octubre en Catalunya, hasta los 338.246 parados

Archivo - Un repartidor con una carretilla - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro sube en 8.174 personas en octubre en Catalunya (+2,48%), tras subir un 0,18% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 338.246.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro aumentó en 13.751 personas respecto al mismo mes de hace un año (+4,24%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 43.128 personas en octubre (+1,81%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,42 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 56,96% de los parados, con 192.668 desempleadas, y los hombres representaron el 43,03%, con 145.578.

Catalunya es la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior, seguida de la Comunidad Valenciana (+6.716), Castilla y León (+4.404) y la Comunidad de Madrid (+4.071), mientras que bajó en La Rioja (-151).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 4,22% en Lleida, un 3,96% en Girona, un 3,87% en Tarragona y un 1,97% en Barcelona.

A nivel interanual, subió un 11,1% en Lleida, un 4,43% en Tarragona, un 4,03% en Barcelona y un 1,92% en Girona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 3.707 parados más, seguido de la agricultura (+345), la industria (+255) y la construcción (+208).

Asimismo, hay 3.659 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MENOS CONTRATOS QUE EN SEPTIEMBRE

En octubre se registraron 243.751 contratos en Catalunya, de los cuales 108.009 fueron indefinidos y 135.742 temporales, y hubo 13.064 contratos menos que en septiembre (-5,09%) y 811 menos que hace un año (-0,33%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 44,31% del total y los contratos temporales, el 55,68%.