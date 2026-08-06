El Parque Astronómico del Montsec, La Molina y Vall de Núria organizan actividades para el eclipse

Una persona con gafas para ver el eclipse - FGC

GIRONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de montaña del Parque Astronómico del Montsec, La Molina y Vall de Núria, gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), organizan actividades especiales para el eclipse del próximo 12 de agosto, informa la empresa en un comunicado este jueves.

Las actividades están dirigidas al fomento del astroturismo, acercar la ciencia a la ciudadanía y despertar vocaciones científicas a través de un fenómeno natural.

En concreto, el Parque Astronómico del Montsec "pone todos los recursos" para garantizar que los ciudadanos puedan contemplar el eclipse con todas las garantías y la seguridad.

La Molina, por su parte, ha organizado actividades en el Niu de l'Àliga, un refugio a 2.537 metros de altitud para ver el fenómeno.

Vall de Núria invitará a los huéspedes del hotel y el albergue a participar en una observación conjunta desde la esplanada que hay delante del albergue.