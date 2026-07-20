El parque natural de Sant Llorenç del Munt (Barcelona) identifica 32 nuevas especies de briófitas

Briófitas sobre roca. - ELENA RUÍZ - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) ha identificado 122 especies de briófitas, 32 de ellas nuevas, e nun estudio elaborado por el parque con la colaboración de docentes de Biociencias de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El trabajo ha aportado nuevos datos sobre uno de los grupos "menos conocidos y a la vez más vulnerables de los ecosistemas forestales", informa la Diputación de Barcelona en un comunicado este lunes.

Se desarrolló en 36 puntos de muestreo, y los nuevos descubrimientos suponen un "avance muy significativo en el conocimiento de su brioflora".

Ha explicado que las briófitas son plantas pequeñas que "suelen pasar desapercibidas, pero que desarrollan funciones ecológicas esenciales", como la regulación de la humedad o facilitan la germinación de otras plantas.

Las conclusiones del estudio indican que los bosques más húmedos y maduros concentran una mayor riqueza de briófitas.