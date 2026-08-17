Los parques del Montseny y Sant Llorenç (Barcelona) detectan una "tendencia positiva" del alimoche

Cría de alimoche en el parque natural del Montseny (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los parques naturales del Montseny y de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que pertenecen a la red de la Diputación de Barcelona, han detectado una "tendencia positiva" en la población del alimoche, sostenida en los últimos años.

Los datos, recogidos por el equipo de Biología y de la Conservación y el IRBio de la Universitat de Barcelona (UB), contrasta con el declive que experimenta esta especia en otras zonas de la Península Ibérica, indica la Diputación en un comunicado.

Durante el estudio se ha hecho control de los territorios ocupados por esta especie: en el caso del Montseny, se ha anillado por tercer año consecutivo a dos polluelos de alimoche de entre 40 y 50 días de vida, y en el de Sant Llorenç, se detectó la cría de un polluelo, que también fue anillado.