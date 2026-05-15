Los parques naturales de Barcelona programan 50 actividades gratis por la Setmana de la Natura

Lema del Día Europeo de los Parques 2026 - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona celebrará el Día Europeo de los Parques el 24 de mayo y la Setmana de la Natura, del 22 de mayo al 5 de junio, con más de 50 actividades gratuitas durante los dos últimos fines de semana de mayo.

El programa cuenta con paseos guiados, talleres familiares, exposiciones, conferencias, jornadas de puertas abiertas y muchas más propuestas, entre las que destaca una nueva ruta teatralizada al parque del Montnegre i el Corredor, indica la Diputación en un comunicado.

Para acceder a los visitantes, el servicio del Bus Parc será totalmente gratis, concretamente las líneas 573 (Sant Celoni-Santa Fe), 576 (Santa Maria de Palautordera-Montseny) y el tramo de la 484 del Brull a Collformic, así como el servicio de tren de Renfe.