Los parques naturales de Barcelona programan 50 actividades gratis por la Setmana de la Natura

Lema del Día Europeo de los Parques 2026
Lema del Día Europeo de los Parques 2026 - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 17:53
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BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona celebrará el Día Europeo de los Parques el 24 de mayo y la Setmana de la Natura, del 22 de mayo al 5 de junio, con más de 50 actividades gratuitas durante los dos últimos fines de semana de mayo.

El programa cuenta con paseos guiados, talleres familiares, exposiciones, conferencias, jornadas de puertas abiertas y muchas más propuestas, entre las que destaca una nueva ruta teatralizada al parque del Montnegre i el Corredor, indica la Diputación en un comunicado.

Para acceder a los visitantes, el servicio del Bus Parc será totalmente gratis, concretamente las líneas 573 (Sant Celoni-Santa Fe), 576 (Santa Maria de Palautordera-Montseny) y el tramo de la 484 del Brull a Collformic, así como el servicio de tren de Renfe.

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