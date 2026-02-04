La parroquia barcelonesa de Abraham será un centro de Fundación Mémora sobre el final de la vida

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Barcelona cederá a Fundación Mémora los espacios de la parroquia del Patriarca Abraham para hacer un centro de reflexión y acompañamiento en el proceso final de la vida "con la intención de que se convierta en un referente nacional e internacional".

El objetivo es "crear un espacio pionero dedicado a la reflexión sobre el acompañamiento integral" de las personas al final de la vida, sus familias y los profesionales que les atienden, informa el Arzobispado este miércoles en un comunicado.

A estas personas se les dará apoyo "divulgativo, emocional, educativo y comunitario", y a la vez el espacio aspirará a ser un referente en la ciudad de Barcelona en la promoción del diálogo interreligioso.

La parroquia del Patriarca Abraham fue precisamente un espacio de atención religiosa durante los Juegos Olímpicos de 1992, promoviendo el diálogo interreligioso.

CESIÓN DE 50 AÑOS

"Desde hace años se buscaba una actividad que fuera de interés para la ciudad" en estos espacios, destaca el Arzobispado, que lo cede 50 años a Fundación Mémora a cambio de un canon anual.

El convenio "ayudará al Arzobispado" a seguir conservando su patrimonio histórico en la ciudad y a dotar a las parroquias de recursos para continuar sus actividades.

DESACRALIZACIÓN

Cuando se apruebe el Plan Especial Urbanístico se desacralizará la edificación y se rehabilitará el equipamiento, mientras que la comunidad parroquial será acogida en la iglesia vecina de San Francisco de Asís.

El Arzobispado ya ha iniciado los trámites y ha empezado a informar a los feligreses y vecinos.