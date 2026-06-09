Los participantes del programa Barcelona 2046 lanzan cuatro propuestas para los retos de la ciudad

Momento del encuentro - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los participantes en la cuarta edición del programa Barcelona 2046 han presentado cuatro propuestas para los retos de la ciudad a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, informa Barcelona Global en un comunicado este martes.

Las propuestas dan respuesta a los desafíos que tiene la ciudad en turismo, preservación del comercio de proximidad, la participación en grandes eventos deportivos y adaptación al cambio climático.

El programa Barcelona 2040 tiene el objetivo de formar y conectar al talento joven, dar a conocer Barcelona desde todos los ámbitos y desarrollar propuestas de futuro para la ciudad.

La edición de este año se ha desarrollado desde octubre y ha contado con 33 participantes de 27 a 33 años, que han celebrado 11 sesiones, con 42 ponentes y 2 dinámicas de grupo.

El miembro de la Comisión Ejecutiva de Barcelona Global Josep Lluís Sanfeliu ha afirmado que el programa "es una invitación a mirar la ciudad a largo plazo".