Los participantes del proyecto Actívate visita la oficina de Correos de Gran de Gràcia en Barcelona

Un momento de la visita - CORREOS

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

10 jóvenes participantes del programa de la Fundación Once 'Actívate' han visitado la oficina de Correos de Gran de Gràcia en Barcelona para conocer de cerca el funcionamiento de Correos y sus servicios.

Correos ha enmarcado la visita en su compromiso con la formación y la empleabilidad de los jóvenes para que mostrarles la realidad del mundo laboral y el papel de la compañía como operador, informa este viernes en un comunicado.

Actívate es una iniciativa dentro del programa 'Uno a Uno' cofinanciado por la Fundación, por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por la UE, y la desarrolla el Servicio de Inserción Laboral de Acidh.