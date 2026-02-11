El partido judicial de Lleida suspenderá su actividad el jueves por el viento

Archivo - Juzgados de Lleida, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido judicial de Lleida ha decidido suspender la actividad judicial prevista para el jueves ante la alerta por fuertes vientos en Catalunya, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Pese a la suspensión, se mantendrán las actuaciones esenciales: servicios de guardia, violencia sobre la mujer, protección de menores, internamientos y procedimientos de familia urgentes.

Esta decisión se ha tomado después de que, este miércoles, el TSJC acordara mantener la actividad judicial de forma general, dejando a criterio de los jueces y magistrados la posibilidad de adoptar las medidas que considerasen adecuadas según la evolución del temporal.