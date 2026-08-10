Los pasajeros de 11 vuelos de Vueling verán el eclipse en el aire si la meteorología lo permite

Avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pasajeros de 11 vuelos de Vueling verán el eclipse solar del 12 de agosto desde el aire si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Los vuelos Barcelona-Lisboa y Palma de Mallorca-Lisboa coincidirán con la fase de totalidad del eclipse, según ha informado este lunes la aerolínea en un comunicado.

Otros nueve vuelos permitirán a sus pasajeros observar el fenómeno en fase parcial.

Es el caso de los trayectos entre Lisboa y Barcelona, Bilbao y Alicante, la ruta entre Sevilla y Santiago de Compostela, los vuelos entre París y Barcelona, Ibiza, Valencia y Málaga así como los trayectos que unen Ibiza con Málaga y Sevilla.

La aerolínea facilitará gafas especiales homologadas para observar el fenómeno a través de las ventanillas del avión.

Las aeronaves sobrevolarán la trayectoria del fenómeno a una altitud de entre 30.000 y 36.000 pies.