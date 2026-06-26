El paso del Tour por Catalunya contará con 4.500 efectivos policiales en un dispositivo integral

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante la rueda de prensa sobre el Tour de Francia 2026 en Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.500 efectivos policiales, de los cuales 3.600 del cuerpo de Mossos d'Esquadra, participarán en un dispositivo de seguridad integral, transversal y "ambicioso" para el normal desarrollo del Tour de Francia 2026, que recorrerá parte de Catalunya los días 4, 5 y 6 de julio.

Lo ha explicado este viernes el jefe de la División Técnica de Seguridad Ciudadana y Planificación de Dispositivos de los Mossos, el intendente Joan Salamaña, que ha subrayado que el dispositivo estará liderado por los Mossos y contará con la participación de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Urbana de Tarragona y la Policía Local de Granollers (Barcelona), y también participarán otros 22 cuerpos policiales de municipios por los que pasará la carrera.

Salamaña ha señalado que el dispositivo destaca por su "transversalidad", con la participación de efectivos de seguridad ciudadana, de movilidad y tráfico, orden público, el área aérea, el Grupo Especial de Intervención (GEI), la Unidad Canina, los Tedax, inteligencia, transporte y subsuelo, policía administrativa y comunicación.

El dispositivo, que se coordinará desde el CECOR, ubicado en el Complex Central Egara, en Sabadell (Barcelona), se centrará, por un lado, en la seguridad de escenarios en los que se prevé que haya una gran afluencia de personas y, por otro, en la seguridad de la propia carrera y las cuestiones relativas a la movilidad.

En los escenarios con grandes aglomeraciones, como la presentación de los equipos, el jueves día 2 de julio, se encargarán de la gestión de espacios, el control de accesos y brindar seguridad para que los actos sean seguros y ordenados, además de prevenir y perseguir la delincuencia ordinaria, como los delitos contra el patrimonio.

En lo referente a la seguridad dinámica, relacionada con la movilidad, conformarán una cápsula de seguridad integral para garantizar la protección a la caravana publicitaria, los ciclistas y los vehículos que los acompañen, y se encargarán realizar cortes de carreteras herméticos para garantizar la seguridad de la carrera, aunque con puntos permeables para el paso de vehículos de emergencias.

AFECTACIONES DE TRÁFICO

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado que la etapa del domingo 5 de julio coincide con un día "estival y de domingo", provocando afectaciones en el corredor litoral, en una jornada que estará marcada por desplazamientos desde el área metropolitana hacia la playa y viceversa.

La segunda etapa, un recorrido interurbano entre Tarragona y Barcelona de aproximadamente 170 kilómetros, provocará la restricción total en diversos tramos de carreteras y desvíos obligatorios en puntos como Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Las vías más relevantes que se verán afectadas en esta etapa serán la N-340 desde Tarragona hasta el Vendrell (Tarragona) y la C-31 desde el Vendrell hasta Castelldefels, "dos carreteras importantes para la movilidad un fin de semana de julio", entre otras, y como alternativa se podrá optar por la AP-7 y la C-32, que no se verán afectadas.

La tercera etapa, el día 6 de julio, un recorrido hacia el norte entre Granollers y los Pirineos (Puigcerdà-Els Angles), de 196 kilómetros, dejará afectaciones en la C-59, la C-37, la C-25 y la N-260 y, aunque la C-17 también estará restringida, quedará "intacta desde Centelles hasta Vic".

Esta etapa coincidirá con un lunes laborable, con actividad económica e industrial "muy importante", por lo que el objetivo ha sido garantizar movimientos hacia las zonas industriales y, alternativamente se podrá circular por la C-16, C-37, C-25 y la AP-7.

Los cortes en las vías se aplicarán de forma progresiva, con una duración media de 4 a 5 horas por punto del recorrido, pues tendrá que estar libre de obstáculos unas 3 horas antes de que pasen los corredores y se reabrirán aproximadamente una hora después de que haya pasado el último ciclista.

TRANSPORTE PÚBLICO

Por su parte, el secretario de Movilidad, Manel Nadal, ha explicado que se reforzará el transporte público y, como medida extraordinaria, se levantarán las barreras de peajes en la autopista C-32 sur para vehículos ligeros durante las afectaciones del 5 de julio.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se reforzará: el jueves 2 de julio, con motivo de la presentación de los equipos, se incrementará la frecuencia de las líneas del Vallès y, el fin de semana, coincidiendo con la contrarreloj y llegada de la segunda etapa, se doblará la capacidad de los trenes en la línea Llobregar-Anoia y se mantendrán los refuerzos hacia Terrassa y Sabadell.

En la red de autobuses interurbanos, las afectaciones serán generalizadas: el fin de semana el acceso a Barcelona se limitará a la Ronda Litoral hacia la Estació del Nord, quedando anuladas las paradas de la Diagonal, Gran Via y Passeig de Gràcia y diversas líneas del Baix Llobregat y Garraf sufrirán desvíos importantes.

Por eso, las autoridades recomiendan priorizar el transporte ferroviario, planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información en tiempo real a través de los canales oficiales.

INCENDIOS Y AGLOMERACIONES

La jefa de Operativa Territorial y Logística de Protecció Civil de la Generalitat, Rosa Mata, ha destacado como posibles riesgos aquellos relacionados con la exposición al calor y los incendios forestales.

En este sentido, ha pedido a quienes quieran ir a disfrutar el Tour que estén pendientes de la previsión meteorológica, se hidraten, se apliquen crema solar, no lancen colillas al suelo para evitar incendios y no usen ningún elemento inflamable a menos de 450 metros de zonas forestales.

También ha pedido no invadir la calzada para coger regalos o promociones, no correr al lado de los ciclistas, no tocarlos ni intentar hacerse 'selfies', pues podrían provocar un accidente.

100 MILLONES

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha destacado en una rueda de prensa posterior la importancia de que Catalunya acoja un evento de "primerísimo nivel deportivo", que espera que tenga un retorno económico que supere los 100 millones de euros.

Además, ha destacado que es un "motivo de orgullo" que en el proyecto de voluntariado, que tenía una previsión de 1.200 participantes, se hayan inscrito más de 7.000 y que demuestra el interés por este evento, sobre el que ha dicho que no puede compararse con otros anteriores, como La Vuelta.

Por su parte, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha subrayado que este evento tiene una "gran trascendencia internacional" y que, para garantizar que pueda realizarse con éxito, se han activado todos los medios del departamento.

Parlon, que ha recordado que el evento ha supuesto la implicación de 68 municipios y de 11 comarcas, ha subrayado que requiere de un coordinación entre Mossos, el Servei Català de Trànsit y las administraciones y policías locales y que se activará el Plan Procicat en fase de prealerta.