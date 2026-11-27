Presentación de la imagen gráfica de la temporada 2027 de la Passió de Cervera - PASSIÓ DE CERVERA

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Passió de Cervera ha presentado este viernes la imagen gráfica de la temporada 2027, que conmemorará los 550 años de historia de la entidad, cuyo origen de remonta a 1477.

En un comunicado, la entidad ha explicado que la propuesta combina el cartel de la próxima edición, obra del diseñador e ilustrador Roger Farré, y el logotipo conmemorativo del 550 aniversario, creado por Anna Domenjó, con el objetivo de unir la trayectoria histórica de la representación con una mirada contemporánea.

En el cartel, el autor ha situado la composición en uno de los espacios más simbólicos de Cervera, el turó de les Forques, con sus cruces como punto de origen de la luz, mientras que el logotipo simplifica el número 550 con formas redondeadas, en las que el 5 evoca la boca del escenario y el 0 se transforma en una representación simplificada de una escena de la Pasión.