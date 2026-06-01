Patricia Galván, O'Dogherty y Víctor Parrado actuarán en el 'Teatro Solidario' de Atrápalo

Cartel de la gala de Barcelona - 'TEATRO SOLIDARIO'

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Patricia Galván, Álex O'Dogherty, Víctor Parrado, Jorge Bolaños, Jordi Merca, Pepi Labrador, Corta el cable rojo e Impro con clap protagonizarán los shows solidarios de comedia e improvisación organizados por Atrápalo en Madrid y Barcelona el 10 y 17 de junio respectivamente.

El 'showman' y actor Toni Cano será el maestro de ceremonias en las dos galas, cuya recaudación se destinará íntegramente a un fin social, informa Atrápalo este lunes en un comunicado.

El proyecto, surgido junto la fundación Miaportación, pretende conectar salas, compañías, entidades y voluntarios para que personas vulnerables disfruten del teatro.

Las dos galas son el punto de partida de un proyecto social que durará todo el año y servirán como presentación a teatros, compañías y promotores para que puedan sumarse y participar donando mensualmente entradas para este fin.

La entrada cuesta 15 euros y todo lo recaudado se destinará a desarrollar el proyecto (para quienes no puedan asistir pero quieran sumarse, se habilitará una Fila 0 de donación directa).