Patricio Ramos, nuevo director de Estrategia y Desarrollo de Areas y Mathias Herrero, ceo en Francia

El director de Estrategia y Desarrollo de Areas, Patricio Ramos - AREAS

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Areas ha reforzado su estructura directiva con el nombramiento de Patricio Ramos como nuevo director de Estrategia y Desarrollo de la empresa y de Mathieu Herrero como ceo de Areas Francia, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa ha explicado que la nueva etapa "viene marcada por hitos recientes" como la adjudicación de los macroconcursos de restauración de Aena en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona, así como por la adquisición de THS (Travel Hospitality Services) en Estados Unidos.

Ramos cuenta con una "amplia experiencia internacional" en transformación y desarrollo de negocio en los sectores de travel, distribución y ocio, y desde 2021 es consejero independiente de TAP Air Portugal.

Herrero, por su parte, cuenta con casi veinte años de trayectoria en la compañía, y en los últimos años ha formado parte del comité de dirección corporativo, donde ha pilotado el desarrollo comercial, el marketing, las compras y obras.