Patti Smith abre una edición del Temporada Alta de Girona con 92 espectáculos

Incluye obras de Thomas Ostermeier, Angélica Liddell, La Calòrica y Miet Warlop

La cantante y poeta neoyorquina Patti Smith abrirá este jueves el 34 Festival Temporada Alta con el primero de sus dos conciertos en el Auditori de Girona, en una edición en el que el festival gerundense contará con 92 espectáculos.

El festival, que se prolongará hasta el 12 de diciembre, cuenta entre los espectáculos programados con 16 montajes internacionales y 22 coproducciones y tendrá lugar en ocho poblaciones catalanas.

Entre los espectáculos internacionales que pasarán por el festival figuran Thomas Ostermeier con 'Hamlet', en una versión más física del clásico de William Shakespeare; Christoph Marthaler con 'Le sommet', que se verá por primera vez en España, y el espectáculo 'ID Evolution' de la compañía Cirque Eloize

También participarán compañías que están irrumpiendo en la escena internacional para presentar nuevos proyectos como es el caso de 'The Hague' de Galin Stoev; 'Gernika' de Collectif Bilaka, e 'Inhale Delirium Exhale', de Miet Warlop.

Temporada Alta volverá a contar con Connexió Iberoamèrica que contará con ocho propuestas de la escena de México, Argentina, Uruguay y Chile, como 'Ai! La misèria ens farà feliços', dirigida por Gabriel Calderón y protagonizada por Pere Arquillué; 'Serà un dia que durarà anys', de los Hermanos Ibarra Roa; 'Cachorro de León', de Conchi León, y 'El oficio de morir', de Marina Otero.

En el fin de semana diseñado para profesionales internacionales, del 20 al 23 de noviembre, se han programado una decena de espectáculos como 'Historia de amor', de Agrupación Señor Serrano; 'Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir' de Angélica Liddell, 'Cèl·lula 6: faula', de Roser López Espinosa,y 'Picassa', de Lorena Nogal.

PRODUCCIÓN CATALANA

El festival acogerá 62 producciones de creación catalana como es el caso de 'Nosaltres els sense nom', de Mos Maiorum con dramaturgia de Joan Yago; 'Abecedari' de La Moukhles & Sentís; 'Bach - Dostoievski - Messiaen', con Lluís Homar; 'Tallar-se el peu amb una motoserra', de Bàrbara Mestanza, y 'Els darrers sis dies', de Marta Barceló.

También formarán parte de la programación 'La brama del cèrvol' de La Calòrica; 'La mort i la primavera' de La Veronal tras su paso por el TNC y 'El día del Watusi' de Iván Morales, y el festival recuperará éxitos de ediciones anteriores como 'Gola', de Oriol Pla y Pau Matas, y 'Non Solum, de Sergi López.

En colaboración con el Festival Clàssics también se han programado diversas lecturas dramatizadas como 'De profundis', con David Verdaguer, y 'Diaris d'Anaïs Nin', con Elisabet Casanovas.

MÚSICA

En el apartado musical, además del doblete de Patti Smith, el festival contará con Crystal Fighters, Chicago Mass Choir, Estrella Morente, Zahara, Joan Miquel Oliver y Meritxell Neddermann.

El Temporada Alta recupera la apuesta de llenar la Fira de Girona con un doble concierto de Mushka y FAM el 7 de noviembre y de Rigoberta Bandini el 8 de noviembre.

Un año más, la Fundació La Ciutat Invisible, con el proyecto A Tempo, retomará la presencia en las aulas con 11 propuestas dirigidas a Primaria, Secundaria y Especial, y volverá a organizar el Torneig de Dramatúrgia als Instituts.

En paralelo al festival, este año nace la iniciativa 'Flaix de Tardor-BCN', una iniciativa de Temporada Alta con la colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que reunirá siete espectáculos internacionales en la capital catalana.