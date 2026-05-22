'Pavas', botas y camisetas del sapo Concho llenan los exteriores del Estadi Olímpic por Bad Bunny

Cola del concierto de Bad Bunny de este viernes en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de fans de Bad Bunny con 'pavas' --el sombrero típico puertorriqueño--, botas cowboy, camisetas del sapo Concho y brillos se han concentrado en los exteriores del Estadi Olímpic de Barcelona, algunos incluso desde primera hora de la mañana de este viernes, para hacer cola para el concierto del artista puertorriqueño, el primero de su gira europea de 'Debí tirar más fotos'.

Varias colas de fans, una que incluso llegaba hasta más allá de las piscinas Picornell y otra que pasaba el Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, agrupaban a los fans a las puertas de acceso a la pista para conseguir el mejor sitio para ver al artista puertorriqueño, que este sábado volverá a repetir en la capital catalana.

Bajo un sol que no ha dado tregua en ningún momento, los fans se amontonaban en los pocos espacios de sombra de los exteriores del Estadi Olímpic, y algunos incluso llevaban paraguas para protegerse, bandanas, sombreros de vaquero, gorras y hasta usaban abanicos para taparse.

Entre los accesorios, destacaban las botas 'cowboy', camisetas de Puerto Rico, crop tops, brillos, minifaldas y shorts, y muchas 'pavas' o 'sombreros jíbaros', típicos de Puerto Rico y que están hechos con las hojas de la palma.

También se han visto muchas pinzas con forma de flor de hibisco; y camisetas y pines del sapo Concho, que ha sido la imagen del último disco de Bad Bunny, así como otras con iconografía de otro de sus álbumes más queridos por los fans, 'Un verano sin ti'.

'LA CASITA'

Guillem, un fan que viene de El Vendrell (Tarragona) y que llevaba el sombrero típico puertorriqueño con sus amigos, explica que para conseguir las entradas lo hicieron usando 6 ordenadores, asegura que la apuesta que tienen en su grupo es que vendrá Lamine Yamal a 'La casita' y su apuesta es que sonará 'Moscow Mule' como canción sorpresa del concierto.

Juan, de Sabadell (Barcelona), dice que es fan desde hace tiempo y que tenía que venir porque es "una vez en la vida", explica que él y su amiga han conseguido las entradas después de varios intentos en los que incluso les rechazó el pago la plataforma de compra; espera poder ver a Bad Gyal en 'La casita' y coincide con los otros jóvenes en cuanto a la canción exclusiva.

También han venido fans de otras partes de España, como Marialu y Daniela, que vienen de Sevilla y dicen que llevan esperando que Bad Bunny venga a España desde 2018, y han destacado el mensaje que está transmitiendo el artista sobre la comunidad hispana: "Es mucho más que un cantante, representa muchísimas cosas, habla de temas y se posiciona un montón, eso no lo hace cualquiera".

Valentina y Fani, de Mallorca, esperan poder ver a Rosalía en 'La casita' de este viernes; explican que en cuanto se anunciaron las entradas no dudaron en cogerlas en Barcelona, por ser las primeras fechas, y aseguran que escuchan a Bad Bunny desde los 16 años: "Él ha crecido con nosotras y nosotras con él".