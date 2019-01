El PDeCAT podría cambiar su 'no' a los PGE si Sánchez ofrece "un diálogo con concreciones"

Publicado 08/01/2019 11:23:20 CET

Presentará enmienda a la totalidad a las cuentas si no hay un "gesto inminente" del presidente

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este martes que su partido mantiene su 'no' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero que podría reconsiderar esta negativa si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece un diálogo a Catalunya con concreciones.

"Siempre hemos dicho que la posición cambiará si el señor Sánchez se comprometiera a una mesa de diálogo o a un diálogo franco con propuestas concretas para Catalunya", ha expuesto en una entrevista en la Cadena Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Así, el partido independentista sigue en el 'no', pero no descarta cambios en esta posición: "Siempre hemos dejado la puerta abierta. Si hay verdaderamente unas ganas de solucionar el tema político catalán, nuestro voto podría cambiar, pero ahora mismo no está encima de la mesa".

El PDeCAT plantea que la oferta de Sánchez a Catalunya sea "una negociación política entre dos sujetos políticos", es decir, reuniones bilaterales en que una parte represente al Gobierno central y otra a la Generalitat.

Bonvehí ha avisado de que, si no hay un gesto "inminente" de Sánchez, la posición del partido será presentar una enmienda a la totalidad propia y, por lo tanto, oponerse a que los PGE ni tan siquiera puedan iniciar su recorrido parlamentario.

Ha negado que su partido esté dividido sobre si hay que permitir tramitar las cuentas o no, y ha asegurado que el rechazo a los Presupuestos está avalado por toda la Ejecutiva y por un 95 por ciento del Consell Nacional de la formación.

También ha asegurado que, en cualquier caso, el PDeCAT no puede "ir por libre" en su decisión sobre las cuentas estatales y ésta debería poder consensuarse con otros actores como el Govern y ERC.

UN ESCENARIO PEOR

Bonvehí ha considerado que un Gobierno central del PP y Cs "es lo peor que le podría pasar a Catalunya", pero ha opinado que Sánchez podría seguir siendo presidente aunque no pueda tener unos Presupuestos Generales del Estado validados por el Congreso.

Ha defendido que los partidos y entidades independentistas tienen que tejer una nueva estrategia soberanista unitaria que ahora no existe, y ha admitido que en estos momentos no tienen "todos los pasos claros" a seguir en los próximos meses.

Ha afirmado que, si las sentencias del Tribunal Supremo a los líderes independentistas son condenatorias, habrá que tomar "decisiones políticas", y ha confiado en que estas decisiones estén avaladas por una mayoría independentista en el Parlament.

FUTURO DE LA CRIDA

Se ha mostrado dispuesto a sumar con la Crida Nacional per la República, el partido que impulsan Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, pero ha avisado de que pone como condición que la irrupción de este movimiento no suponga un debilitamiento del PDeCAT.

"Yo desde el primer día dije que mi función es que no se me tiene que romper el partido, mantener la unidad. Es mi partido", ha insistido, y se ha mostrado convencido al cien por cien de que habrá candidaturas del PDeCAT a las municipales con las siglas de JxCat.