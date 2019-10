La Pedrera se sumerge en la obra de Bill Viola en su primera antología en Barcelona

Publicado 03/10/2019 14:35:36 CET

La cocomisaria Kira Perov, junto a la obra 'The Quintet of the Astonished'

La cocomisaria Kira Perov, junto a la obra 'The Quintet of the Astonished' EUROPA PRESS

Se extiende al Bòlit, la Sorigué, el Museu de Vic, el de Montserrat, el Liceu y el Palau

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Pedrera se sumerge en la espiritualidad y los grandes temas de la condición humana que se derivan de la obra del artista estadounidense Bill Viola, en 'Bill Viola. Espejos de lo invisible', la primera antología dedicada al estadounidense en Barcelona que reúne obras de toda su trayectoria.

En rueda de prensa, la directora del Estudio Bill Viola, mujer del artista y cocomisaria de la exposición, Kira Perov, ha explicado este jueves que la obra del artista es una búsqueda incesante del significado del mundo que le rodea, y ha parafraseado al propio Viola señalando que "el artista de hoy representa las cosas invisibles".

El proyecto expositivo contempla una veintena de obras en La Pedrera --que se podrán visitar hasta el 5 de enero--, que abarcan desde obras significativas de sus inicios como 'The Reflecting Pool' hasta creaciones recientes como 'The Quintet of the Astonished', 'Self Portrait, Submerged' y la serie 'Mártires', con cuatro piezas derivadas del encargo hecho para la catedral londinense de Saint Paul.

De forma simultánea a esta muestra en La Pedrera, se presentan algunos de sus trabajos en el centro Bòlit de Girona, el Museu Episcopal de Vic (Barcelona), el Museu de Montserrat y la Fundació Sorigué (Lleida), en una Ruta Bill Viola.

A los museos también se suman el Palau de la Música Catalana y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que el 4 de diciembre celebrarán una Noche Bill Viola con piezas del artista, y en el caso del Palau albergará diversos programas de proyecciones de obras del artista.

Todo ello conforma una cuarentena de obras que ofrece una una "gran selección" de su trayectoria, ya que van desde 1976 a 2014, ha explicado Kirov, quien ha recordado que Viola ha tenido una relación muy larga con instituciones catalanas.

"DESPERTAR EL ALMA"

Kirov --que ha excusado la ausencia de Viola-- ha subrayado que las obras de Viola cuestionan la percepción del visitante y hacen que la observación larga de objetos sencillos "haga visible su esencia", y ha remarcado que el fuego y el agua son su materia prima en una metáfora de la continuidad de la vida.

"El arte es despertar el alma", ha asegurado Perov, quien ha señalado que con la obra de Viola se vive un amplio abanico de emociones en esa búsqueda de los grandes temas de la condición humana.

REPARAR UNA "ANOMALÍA"

El cocomisario de la exposición, Llucià Homs, ha considerado que era una "anomalía" que Barcelona no hubiera tenido todavía una monográfica de Viola, pese a su presencia en diversos equipamientos culturales y el Premi Internacional Catalunya que se le concedió en 2009.

Homs ha indicado que la exposición pretende conectar la obra del videoartista con la ciudad y Catalunya, añadiendo que ha sido pensado para Barcelona y desde Barcelona, y ha resaltado que la obra de Viola "habla directamente al corazón" con su tratamiento de temáticas humanistas.

El cocomisario ha manifestado que la muestra quiere que el visitante se encuentre en un espacio de "contemplación" con una recuperación de los ideales del humanismo y profundizando en la condición humana y la existencia.

La directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra, ha asegurado que esta exposición supone hacer realidad su "sueño" de realizar un proyecto de gran envergadura con otras instituciones catalanas, y ha considerado que tiene la sensación de que se está ante un proyecto excepcional.