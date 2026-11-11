Pedret afirma que el PSC intenta convertir la reclamación de la huelga en políticas públicas

Pedret ha hecho declaraciones antes de la manifestación principal de Barcelona
Pedret ha hecho declaraciones antes de la manifestación principal de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press.
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 18:03
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BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha celebrado que la organización de la huelga general haya sido un éxito y ha dicho que su partido intenta convertir esas reivindicaciones en "políticas públicas".

Pedret ha atendido a los medios antes de que arrancara este miércoles por la tarde la manifestación principal en Barcelona: "Pensamos que los objetivos que la huelga pone sobre la mesa, como son las políticas de vivienda, los salarios y los derechos, como las pensiones, siguen en el centro".

Ha asegurado que "la huelga ha sido, está siendo un enorme éxito: millones de personas participando, una colaboración entre los movimientos sociales, los movimientos por la vivienda, el tercer sector, los sindicatos, que es ejemplar".

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