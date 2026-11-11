Pedret afirma que el PSC intenta convertir la reclamación de la huelga en políticas públicas

Pedret ha hecho declaraciones antes de la manifestación principal de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press.

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha celebrado que la organización de la huelga general haya sido un éxito y ha dicho que su partido intenta convertir esas reivindicaciones en "políticas públicas".

Pedret ha atendido a los medios antes de que arrancara este miércoles por la tarde la manifestación principal en Barcelona: "Pensamos que los objetivos que la huelga pone sobre la mesa, como son las políticas de vivienda, los salarios y los derechos, como las pensiones, siguen en el centro".

Ha asegurado que "la huelga ha sido, está siendo un enorme éxito: millones de personas participando, una colaboración entre los movimientos sociales, los movimientos por la vivienda, el tercer sector, los sindicatos, que es ejemplar".