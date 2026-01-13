Pedret (PSC): los acuerdos con ERC y Comuns "contribuyen a allanar el camino" a los Presupuestos

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha asegurado que los acuerdos alcanzados por el Govern con ERC y los Comuns "contribuyen a allanar el camino hacia el inicio de la tramitación presupuestaria".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa en la Cámara catalana después del anuncio del nuevo acuerdo para incrementar la tasa turística, así como la creación de la nueva empresa mixta de Rodalies.

"El Govern está cumpliendo con sus compromisos, con los acuerdos de investidura. Además, más allá de los acuerdos de investidura, también en otras materias estamos viendo una capacidad de los grupos parlamentarios de las izquierdas en este Parlament ponerse de acuerdo", ha sostenido Pedret.

En este sentido, ha celebrado los recientes acuerdos y ha subrayado que "lo más destacado" del incremento de la tarifa de establecimientos turísticos es que el 25% de lo que se recaude sirva para impulsar políticas de vivienda.

Finalmente, ha defendido que los fondos restantes se destinarán a "diseñar un modelo de turismo más sostenibles desde el punto de vista ambiental, social, económico o territorial".