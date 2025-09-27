Pedret (PSC) considera que Junts está virando su discurso porque "se siente amenazado por AC"

Archivo - El presidente del PSC en el Parlament de Catalunya, Ferran Pedret - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

No le preocupa que Sánchez no hablara de financiación "singular" para Catalunya

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, considera que Junts está virando su discurso porque "se siente amenazado por Aliança Catalana".

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 'Nació Digital' y recogida por Europa Press este sábado, en la que ha dicho que cuando "la derecha tradicional se ha dejado fagocitar por la extrema derecha, finalmente la extrema derecha ha acabado comiéndose a la derecha tradicional".

En referencia a la votación en el Congreso de la delegación a Catalunya de competencias en inmigración ha afirmado que no ve racismo en la propuesta y que es "perfectamente razonable" que Catalunya, con un 18% de población de origen extranjero, según él, asuma competencias en esta materia.

Sobre el discurso de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, al respecto de la delegación de competencias, ha explicado: "No me siento cercano a la manera de abordar cualquier temática social por parte de la señora Nogueras", aunque, dice, más allá del discurso, desde el punto de vista material del texto no se puede decir que haya ningún racismo, textualmente.

FINANCIACIÓN

Sobre la negociación de un nuevo modelo de financiación para Catalunya, ha señalado que no le preocupa que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no hablara de financiación "singular" durante su discurso en la Festa de la Rosa del PSC, y ha afirmado que hay un compromiso con el cumplimiento de los acuerdos.

Preguntado por la propuesta de ERC de habilitar a Catalunya para recaudar el IRPF, ha dicho que estudiarán la propuesta y ha añadido: "Primero tenemos que llegar al modelo, las características que lo tienen que definir. Y después otras cuestiones".

Además, se ha referido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que ha dicho que "si alguien está en disposición de facilitar acuerdos es ella" y cree que no es un problema que sea la candidata del PSOE para la Junta de Andalucía al mismo tiempo que negocia el modelo de financiación.

PRESUPUESTOS

Ha destacado que sería bueno tener presupuestos para incorporar los recursos a la mejora de los servicios públicos, pero, a su parecer, si esto no se produce, el PSC es el único "espacio con capacidad de proponer un horizonte hacia el que caminar y que pueda generar consensos".

"Hay una idea de país, un camino, y eso cuenta con suficiente apoyo social para continuar avanzando", ha dicho.