Pedret (PSC) defiende la actuación de Paneque con Rodalies y ve el traspaso como "una oportunidad"

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido este miércoles la actuación de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ante la situación en Rodalies, y ha afirmado que el traspaso de servicio ferroviario "es una oportunidad para cambiar el modelo de gestión, modernizarlo desde la proximidad y acercar a la ciudadanía las soluciones".

"Hay contradicciones en los argumentos, porque nos dicen que las dimisiones no solucionan el problema pero quieren dimisiones inmediatas, las de la consellera Paneque y el ministro Puente. Lo que sería dimitir de las responsabilidades sería dejarlo", ha sostenido durante su intervención en el pleno del Parlament tras la comparecencia del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, como presidente en funciones.

Pedret ha apuntado que Paneque "tiene la confianza" tanto del grupo parlamentario socialista como del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para continuar con las tareas que permitan conseguir remontar esta situación, en sus palabras.

En este sentido, ha señalado que, en la "ponderación" entre el derecho a la movilidad y la seguridad, debe primar el derecho a la seguridad, y ha señalado que la Generalitat ha aportado recursos propios para reforzar los servicios de transporte alternativo e información.

"La reducción a lo absurdo es un método de demostración válido en matemáticas, pero en política se tiene que ir con cuidado", ha agregado, y ha pedido también que no se ridiculice la cuestión de evaluar la adaptación de las infraestructuras, no solo las ferroviarias, a los efectos del cambio climático.